Onur Can Korkmaz: Takımımızı bu bataklıktan çıkaracağız

Onur Can Korkmaz: Takımımızı bu bataklıktan çıkaracağız
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunarak, "Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam'' dedi.

  • Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi.
  • Onur Can Korkmaz, takımın ligdeki durumunu kabullenmediğini ve takımı bu durumdan çıkaracaklarını belirtti.
  • Korkmaz, maçta duran toptan bir gol yediklerini ve fırsatları kullanamadıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'inin 11. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Onur Can Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çıkış yapabilecekleri bir maç oynadıklarını söyledi.

''TAKIMIMIZI BU BATAKLIKTAN ÇIKARACAĞIZ''

Maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, "Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor, bunları kullanamadık. 82. dakikada duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı berabere oyunu bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık. Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam." dedi.

''BAŞKA ÇAREMİZ YOK''

Korkmaz, maçta duran topta savunma hatası yaptıklarına değinerek, "O anı doğru oynamak gerekiyor. Girdiğiniz pozisyonları bu tarz maçlarda atacaksınız. Rakibin çok net pozisyonları yoktu. Duran topta fırsatınız oluyor iyi bir savunma yapmak için. Bu tarz anları iyi oynamanız gerekiyor. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Çalışacağız, çıkacağız buradan. Benim bir tereddüdüm yok. Bunun için herkes yüzde yüzünü verecek. Ben vereceğim, oyuncularım verecek. Buradan Karagümrük'ü kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

