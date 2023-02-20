Onur Bulut transferinde kriz büyüyor! Kayserispor :Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğiz

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Kayserispor'dan 1 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Onur Bulut transferinde kriz büyüyor. Oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkının olmadığı ve gereken sürecin bundan sonra hukuki bir şekilde ilerleyeceğini belirten Kayserispor, cephesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Kayserispor'un Fenerbahçe ile toplam 2.9 milyon Euro'ya el sıkışmasının ardından Beşiktaş devreye girip 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullandı ve imzayı attırdı. Ancak yaşanan kriz sonrası Kayserispor parayı Beşiktaş'a geri gönderdi. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra siyah-beyazlıların 8 Şubat'ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili detaylara ulaşıldı.

"KONU HUKİK ZEMİNE TAŞINACAKTIR"

Kayserispor Kulübü, Onur Bulut transferi ile ilgili açıklama yaparak, "Konu artık hukuki zeminde tartışılacaktır. Deprem şuan birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğimizden Futbol camiasının şüphesi olmasın" ifadeleri kullanıldı.

"TFF TARAFINDAN TESCİL EDİLDİ"

Açıklamada, "Futbolcuyla mevcut olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi Başkanımız Ali Çamlı'nın imzasıyla dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF tarafından tescil edildi. Ardından futbolcumuzun transferi için Beşiktaş'tan 1.25 milyon euro yazılı teklif aldık. Kayserispor olarak teklife 3.5 milyon euro + KDV olarak karşı teklifimizi yazılı olarak cevapladık. Bunu takiben Beşiktaş Kulübü tarafından 1 milyon euro tutarında bir havale, açıklama olmaksızın kulübümüze gönderildi. Biz de açıklaması olmayan ve bir sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş'ın hesabına iade ettik. Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmeye imza attığı açıklandı. Ertesi gün -bu sefer dekonta açıklama yazılarak- para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş Kulübü'ne ihtarname çekerek futbolcunun transferi için 3.5 milyon euro + KDV tutarındaki talebimizi yeniledik." denildi.

"BEŞİKTAŞ'A GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ"

Öte yandan Onur Bulut'un çıkış hakkının olmadığını belirten Kayserispor, "TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol de bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılacaktır. Deprem şuan birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğimizden futbol camiasının şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.

İşte Kayserispor'dan yapılan o açıklama;