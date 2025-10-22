Haberler

Onana ile Osimhen, Afrika'da yılın kalecisi ve futbolcusu ödüllerine aday

Onana ile Osimhen, Afrika'da yılın kalecisi ve futbolcusu ödüllerine aday
Güncelleme:
Trabzonsporlu Andre Onana ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi ödüllerinin adayları arasında gösterildi.

Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ve Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi ödüllerinin adayları arasında yer aldı.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre CAF Teknik ve Gelişim Komitesi üyeleri, deneyimli teknik direktörler, eski ünlü futbolcular ile medya mensuplarından oluşan heyet, yılın en iyilerine verilecek ödüller için 10'ar kişilik aday listeleri belirledi.

OSIMHEN'IN RAKİPLERİ ZOR

Yılın futbolcusu ödülüne Galatasaray'dan Osimhen'in yanı sıra Andre Frank Zambo-Anguissa (Kamerun/Napoli), Fiston Mayele (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Pyramids), Muhammed Salah (Mısır/Liverpool), Denis Bouanga (Gabon/Los Angeles), Serhou Guirassy (Gine/Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Fas/Paris Saint-Germain), Oussama Lamlioui (Fas/Berkane), Iliman Ndiaye (Senegal/Everton) ve Pape Matar Sarr (Senegal/Tottenham) aday gösterildi.

ONANA YILIN KALECİSİ ÖDÜLÜNE ADAY

Trabzonspor'dan Andre Onana ile Vozinha (Yeşil Burun Adaları/Chaves), Ahmed El Shenawy (Mısır/Pyramids), Munir Mohamedi (Fas/Berkane), Yassine Bounou (Fas/Al Hilal), Stanley Nwabali (Nijerya/Chippa United), Edouard Mendy (Senegal/Al Ahli), Marc Diouf (Senegal/Tengueth), Ronwen Williams (Güney Afrika/Mamelodi Sundowns) ve Aymen Dahmen (Tunus/Sfaxien), yılın kalecisi ödülünün adayları arasına girdi.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Spor
title
