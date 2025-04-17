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On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma'yı 3-1 Yenerek Seriyi Eşitledi

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ikinci maçında On Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yenerek seride 1-1 eşitliği sağladı. Üçüncü ve son maç 20 Nisan'da İzmir'de oynanacak.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sevilay Gezer Boyacı

On Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Bardia Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Fatih Yörümez)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov (Hüseyin Şahin, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Zilic, Mehmet Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa)

Setler: 25-13, 25-23, 22-25, 25-21

Süre: 118 dakika (24, 34, 30, 30 )

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ikinci maçında On Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

Antalya ekibi, bu sonuçla seride 1-1 eşitliği yakaladı.

İki galibiyete ulaşan takımın sezonu 5. sırada bitireceği serinin üçüncü ve son maçı, 20 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak.

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Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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