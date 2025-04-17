On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma'yı 3-1 Yenerek Seriyi Eşitledi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ikinci maçında On Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yenerek seride 1-1 eşitliği sağladı. Üçüncü ve son maç 20 Nisan'da İzmir'de oynanacak.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sevilay Gezer Boyacı
On Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Bardia Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Fatih Yörümez)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov (Hüseyin Şahin, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Zilic, Mehmet Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa)
Setler: 25-13, 25-23, 22-25, 25-21
Süre: 118 dakika (24, 34, 30, 30 )
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ikinci maçında On Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.
Antalya ekibi, bu sonuçla seride 1-1 eşitliği yakaladı.
İki galibiyete ulaşan takımın sezonu 5. sırada bitireceği serinin üçüncü ve son maçı, 20 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak.