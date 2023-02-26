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Omuz Omuza kampanyasının tanıtım filmi yayımlandı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın depremden etkilenenlere destek amacıyla başlatacağı 'Omuz Omuza' kampanyasının tanıtım filmi yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın depremden etkilenenlere destek amacıyla başlatacağı 'Omuz Omuza' kampanyasının tanıtım filmi yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayın gerçekleştireceği 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyası 1 Mart'ta başlayacak ve 15 Haziran'a kadar devam edecek.

'Omuz Omuza' destek kampanyasının tanıtım filmi de yayımlandı. 1 Mart Çarşamba günü ortak canlı yayın ile başlayacak kampanyanın tanıtım filminde milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın yanı sıra Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan ile Fransız Teknik Direktör Arsene Wenger mesajları yer aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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