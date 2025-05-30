OMÜ'de Spor Müsabakaları ve Uçurtma Şenliği Coşkusu

OMÜ'de Spor Müsabakaları ve Uçurtma Şenliği Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen '38. Üniversite İçi Spor Müsabakaları Kupa Töreni' ve ardından gelen Uçurtma Şenliği, öğrencilere moral verdi. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, sporun ve sosyal etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından '38. Üniversite İçi Spor Müsabakaları Kupa Töreni' düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sporun üniversite yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ve çalışanların beden ile ruh sağlığını korumak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine fırsat tanımak için her yıl düzenlenen spor müsabakaları bu yıl voleybol, basketbol ve futbol olmak üzere 3 branşta gerçekleştirildi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından OMÜ Yaşam Merkezi'nde kupa törenine gerçekleşti.

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sporun üniversite yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ederek, "Spor dayanışmayı, disiplini, azmi ve sağlıklı yaşamı teşvik eden önemli bir alandır. Bu etkinliklerle hem öğrencilerimizin sosyal becerilerini güçlendiriyor hem de üniversitemizin dinamizmini ortaya koyuyoruz. Emeği geçen tüm sporcuları ve organizasyon ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Spor müsabakalarında derece kazanan takımlar:

Futbol Öğrenci

1. Veterinerlik Fakültesi, 2. İlahiyat Fakültesi, 3. Mühendislik Fakültesi

Futbol Personel

1. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 2. Çevre Müdürlüğü, 3. Eğitim Fakültesi

Basketbol Öğrenci

1. Samsun MYO, 2. Tıp Fakültesi, 3. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Voleybol Kadın Öğrenci

1. Eğitim Fakültesi, 2. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Voleybol Erkek Öğrenci

1.Eğitim Fakültesi, 2. Sağlık Bilimleri Fakültesi, 3. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

OMÜ'de renkli uçurtmalar gökyüzüyle buluştu

Daha sonra katılımcılar, OMÜ Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Gökyüzü hepimizin, uçurtmanı kap gel' sloganıyla düzenlenen Uçurtma Şenliğine katıldı. Öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için düzenlenen sosyal etkinlikte uçurtmalar, gökyüzünü renkli görüntülerle süsledi. OMÜ Öğrencileri ve personelin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte keyifli anlar yaşanırken, doğayla iç içe geçirilen gün yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Ada Rabia Keskin'in hayali gerçekleşti

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda rektörlük koltuğunu OMÜ Vakfı Koleji İlkokulu öğrencisi Ada Rabia Keskin'e bırakmıştı. Burada 8 yaşındaki Ada Rabia Keskin'in, "Bambaşka bir üniversite hayalim var" diyerek, üniversitede uçurtma şenliği düzenlenmesini istemişti. Rektör Aydın ve Ada Rabia Keskin, bu şenlikte uçurtmayı birlikte gökyüzüne uçurarak bu hayali gerçekleştirdiler.

Düzenlenen programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Şanlıurfa'da sahne alan ünlü şarkıcının zor anları! Bırakıp gitmemek için çok direndi

Şanlıurfa konserinde ünlü sanatçıya ecel terleri döktürdüler
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
153 yıllık tarihi kulübün yüzde 51'i satıldı

153 yıllık tarihi kulübün yüzde 51'i satıldı
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.