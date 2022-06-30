Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Almanya 2'nci Ligi ekiplerinden Werder Bremen'den ayrılan 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Ömer Toprak ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Toprak basın toplantısında, Antalyaspor ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ve yeni bir maceraya başladığını kaydetti. Toprak, futbol sorumlusu Nuri Şahin'e çok güvendiğini de sözlerine ekledi.

Süper Lig'de geçen sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon takviyelerini sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip iç transferde takım kaptanı Hakan Özmert, dış transferde ise İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal ve Göztepe'den Soner Aydoğdu'nun ardından defansa da takviye yaptı. Antalyaspor, milli takımda da forma giyen ve Almanya 2'nci Ligi ekiplerinden Werder Bremen'den ayrılan tecrübeli defans oyuncusu Ömer Toprak ile doldurdu. Fraport TAV Antalyaspor, Ömer Toprak için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlerken, törene Asbaşkan Emrah Çelik katıldı.

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya'da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti. Kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı. Ömer Toprak, bu sezon Werder Bremen formasıyla, 21 maça çıkarken 1 gol kaydetti. A Milli takım forması altında ise 27 maça çıkan Toprak, 2 kez gol atma başarısı yakaladı.