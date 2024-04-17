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Olympiakos, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Olympiakos, Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'a gelen Yunan temsilcisi, Teknik Direktör Jose Mendilibar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Olympiakos, bu maçın hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Yunan temsilcisi Olympiakos, müsabaka için İstanbul'a geldi. Olympiakos takımı Teknik Direktör Jose Mendilibar yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda antrenman gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman pas çalışması ile başladı. Oyuncular daha sonra istasyon ve top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe - Olympiakos müsabakası yarın saat 22.00'de oynanacak ve karşılaşmada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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