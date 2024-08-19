Üye Girişi
Haberler

Olimpik bisikletçi, yemek yediği sırada boğularak trajik bir şekilde hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuelalı eski olimpik bisikletçi Daniela Larreal Chirinos, 50 yaşında evinde hayatını kaybetti. İlk belirtilere göre, yemek yerken boğulma sonucu öldüğü düşünülüyor. Larreal, kariyeri boyunca beş Olimpiyat Oyunu'na katılmış ve çeşitli uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanmıştı. Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmamış olup, soruşturma devam ediyor. Bu beklenmedik ölüm, spor dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Venezuelalı eski olimpik bisikletçi Daniela Larreal Chirinos, 50 yaşında hayatını kaybetti. Larreal,Las Vegas'taki evinde ölü bulundu. İlk belirtilere göre, yemek yerken boğulma sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Olay, Larreal'in çalıştığı oteldeki işine gelmemesi üzerine endişelenen iş arkadaşlarının yetkilileri uyarmasıyla ortaya çıktı. Yapılan otopside, sporcunun nefes borusunda yemek parçaları bulunduğu ve boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Ancak, Las Vegas polisi henüz resmi ölüm nedenini açıklamadı.

Larreal, kariyeri boyunca beş Olimpiyat Oyunu'na katılmıştı: Barselona 1992, Atlanta 1996, Sidney 2000, Atina 2004 ve Londra 2012. Bisikletin sprint disiplinlerinde uzmanlaşmıştı ve Keirin, sprint ve zamana karşı yarışlarda mücadele etmişti.

Olimpiyatlarda madalya kazanamamış olsa da, Güney Amerika oyunları, Pan-Amerikan yarışmaları ve Bisiklet Dünya Kupaları'nda çeşitli madalyalar elde etmişti.

Bu beklenmedik ölüm, spor dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Soruşturma devam ederken, Larreal'in ailesi, arkadaşları ve spor camiası bu kayıpla baş etmeye çalışıyor.

Olimpik bisikletçi, yemek yediği sırada boğularak trajik bir şekilde hayatını kaybetti

Olimpik bisikletçi, yemek yediği sırada boğularak trajik bir şekilde hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Venezuela Dünya Spor Yaşam Spor Dünya Haberler

500

Yorumlar (1)

Doğrucu:

Dış güçlerin işidir

1
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Truva filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi? Son Hava Bükücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Hava Bükücü filmi ne zaman, nerede çekildi? Ofsayt ne demek? Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt olunca ne olur? Ofsayt nasıl olur? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 19 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? MINECRAFT'A NEDEN GİRİLMİYOR? Minecraft'a ne oldu? 19 Ağustos son dakika gelişmesi... Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 19 Ağustos Minecraft çöktü mü? Roblox ne zaman açılacak? 20 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Ceviz ağacının altında neden oturulmamalı? Dilan Polat serbest mi bırakıldı? Dilan Polat hapisten çıktı mı? S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus CANLI izle! (LUGANO- BEŞİKTAŞ) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport Plus nereden izlenir? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 19 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? Engin Polat'ın annesi kim? Şükran Polat kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat ne zaman tutuklandı? Dilan Polat neden cezaevine girdi? Engin Polat davası ne oldu? Engin Polat hapisten çıkacak mı, tahliye olacak mı? Engin Polat Dilan Polat davası son durum! Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat'ın hayatı ve kariyeri... Engin Polat hapisten çıktı mı? Engin Polat'ta cezaevinden çıkacak mı? DİLAN POLAT DAVASINDA SON DAKİKA! Dilan Polat çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest mi?
title