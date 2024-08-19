Olimpik bisikletçi, yemek yediği sırada boğularak trajik bir şekilde hayatını kaybetti

Venezuelalı eski olimpik bisikletçi Daniela Larreal Chirinos, 50 yaşında hayatını kaybetti. Larreal,Las Vegas'taki evinde ölü bulundu. İlk belirtilere göre, yemek yerken boğulma sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Olay, Larreal'in çalıştığı oteldeki işine gelmemesi üzerine endişelenen iş arkadaşlarının yetkilileri uyarmasıyla ortaya çıktı. Yapılan otopside, sporcunun nefes borusunda yemek parçaları bulunduğu ve boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Ancak, Las Vegas polisi henüz resmi ölüm nedenini açıklamadı.

Larreal, kariyeri boyunca beş Olimpiyat Oyunu'na katılmıştı: Barselona 1992, Atlanta 1996, Sidney 2000, Atina 2004 ve Londra 2012. Bisikletin sprint disiplinlerinde uzmanlaşmıştı ve Keirin, sprint ve zamana karşı yarışlarda mücadele etmişti.

Olimpiyatlarda madalya kazanamamış olsa da, Güney Amerika oyunları, Pan-Amerikan yarışmaları ve Bisiklet Dünya Kupaları'nda çeşitli madalyalar elde etmişti.

Bu beklenmedik ölüm, spor dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Soruşturma devam ederken, Larreal'in ailesi, arkadaşları ve spor camiası bu kayıpla baş etmeye çalışıyor.