Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş'ta Elimden Gelenin En İyisini Yapacağım

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni takımında elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, Bolu'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Beşiktaş'taki kariyerine zor bir maçla başlayacağını söyleyen Solskjaer, "Hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gittiği anlamına geliyor. Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Basında benimle ilgili haber çıkmadı. Başkan ve yönetimle konuşmuştum, haberin çıkmaması da iyi bir yönetimin burada olduğunun bir işareti. Her şeyimi Beşiktaş'ta vermek istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Oyuncularımı da en üst seviyede geliştirmek için çabalayacağım. Zor bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı kazandılar ama biz hazırız." diye konuştu.

Teknik direktör değişikliğinin yeni bir enerji getireceğine inandığını aktaran Norveçli teknik adam, "Hoca değişiminin getirdiği bir enerji olabilir. Takım kötü olduğu için oyuncuların gergin olması doğal. Yeni bir başlangıç yapacağız. Burada herkes kendini göstermek için elinden geleni yapacak. Geleceği nasıl planlayabiliriz, kime güvenebiliriz, hangi oyuncu bize yardımcı olacak önceliğimiz bunlara karar vermek. Adım adım ilerliyoruz. Burada geçirdiğim süreç kısa olmasına rağmen harikaydı." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımda birbiri için mücadele eden oyuncu grubu kurmak istediğini kaydeden tecrübeli teknik direktör, "Bizim odak noktamız yarınki maç. Takımda iyi oyuncularımız var. Amacımız, bir antrenman ve maç kültürü oluşturmak. Sahada birbiri için savaşan oyuncu kültürü kurmak. Bunu yaptığımız zaman bizim için başarının bir sınırı olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş taraftarının nasıl oyun istediğini bildiğini dile getiren Solskjaer, şunları söyledi:

"Önemli olan çok çalışan, savaşan bir takım kurmak. Defansta topu kapan ve sonra hızlı oynayan bir takım kurmak istiyorum. Hiçbir takımın yavaş, ağır oyunculardan kurulmasını istemiyorum. Radikal ve ani değişim zamanı değil şu anda. Bu, kimsenin işine yaramaz. Adım adım, ayağımız yere basarak oyun anlamında değişiklikler yapacağız. Altyapıdan oyuncular çıkacağını biliyorum. Buradaki sistemin 4-3-3 olduğunun da bilincindeyim. Buna göre de altyapıdan devşirdiğimiz oyuncularla Beşiktaş'ın iyi oynadığı dönemlerdeki kimliğini gösteren bir takım ortaya çıkaracağız. Kolay değil ama herkesin nasıl bir Beşiktaş istediğini bildiğim için elimizden geleni yapacağız. Herkesle toplantılar yaptım. Gördüğüm enerji çok iyi."

Solskjaer, transfer yapmaları gereken birkaç pozisyon olduğunu ifade etti.

Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ile ilgili de konuşan Ole Gunnar Solskjaer, "Çalışmak da bir yetenek. Harika bir oyuncu. Savaşma ruhu var ve bunu sahaya yansıtıyor. Çok iyi bir profesyonel." ifadelerini kullandı.

Svensson: "Üç puan almamız gereken bir mücadele"

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Svensson ise şöyle konuştu:

"Zor bir maç olacak. Avrupa'da iyi bir durumda değiliz. Üç puan almamız gereken bir mücadele. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanacağız. Hocamız ve ekibi çok iyi bir enerji getirdi. Sadece bir antrenman yaptık ama taze bir başlangıç yaptığımızı hissediyoruz. Buna ihtiyacımız vardı. Hocanın getirdiği enerji umarım yarın da kendini gösterir. Solskjaer'in gelmesi benim için sürpriz oldu. Norveç'te herkes tanıyor. Hocadan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Benim jenerasyonum için bir rol modeldi. Onunla başka bir ülkede denk gelmek harika bir durum."