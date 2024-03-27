Olaylı maçtan ses seda yok! PFDK sevkleri açıklandı

TFF Hukuk Müşavirliği, geçtiğimiz günlerde oynanan ve büyük olaylara sahne olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili sevkleri açıkladı.

BAŞKANLAR SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de sevk edilen isimler arasında yer aldı.

İşte PFDK'lık olan isimler;

Beşiktaş-Sportmenliğe aykırı hareket

Fenerbahçe-Sportmenliğe aykırı hareket

Galatasaray-Çirkin ve kötü tezahürat

Trabzonspor-Sportmenliğe aykırı hareket

Ali Koç-Sportmenliğe aykırı hareket

Dursun Özbek-Sportmenliğe aykırı hareket

Ertuğrul Doğan-Sportmenliğe aykırı hareket

PFDK'ye sevk edilen diğer isimler;

Ayhan Akman, Galatasaray

Günay Güvenç, Galatasaray

Hüseyin Yücel, Beşiktaş

Serkan Reçber, Kasımpaşa

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 15.03.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Geçici Madde-2 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı METİN KORKMAZ'ın 16.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN REÇBER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi AYHAN AKMAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜNAY GÜVENÇ'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü İdarecisi HÜSEYİN YÜCEL'in 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 13.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ'un (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DURSUN AYDIN ÖZBEK'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün, 20.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN'ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.