Olaylı Amedspor maçından sonra Bursaspor'dan videolu paylaşım! Diyarbakır'da yaşananları hatırlattılar

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor'un Amedspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın hem başlangıcı hem sonu olaylı bitti. Yaşananlara siyaset dünyası da tepki gösterirken Bursaspor'dan videolu paylaşım geldi. Yeşil-Beyazlı kulüp, Amedspor'un ev sahipliğindeki maçta çıkan olayları hatırlatarak sert bir açıklama paylaştı.

TFF 2. Lig'de oynanan Bursaspor-Amed spor karşılaşması büyük gerilime sahne olurken, maç öncesinde yükselen tansiyon maç boyunca da devam etti.

HAVAİ FİŞEKLE BAŞLADI

Karşılaşmada çıkan olayların fitili önceki geceden ateşlendi. Amed spor'un kaltığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atıldı, Mehter Marşı çalındı. Otel önünde havai fişek de patlatıldı.

PANKARTLAR TEPKİ ÇEKTİ

Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

MADDE YAĞIŞI DURMADI

Karşılaşma boyunca sahaya madde yağdı. Özellikle ilk yarıda maç sık sık durdu. Hakemin maçı tatil etmeyip oynatması tepki çekti. Amedspor, maçtan sonra futbolcuların saldırıya uğradığını bildirdi.

BURSASPOR'DAN SERT CEVAP

Yeşil-Beyazlı kulüp gelen tepkiler üzerine bir video paylaştı. Amed'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Bursasporlu futbolcuların yaşandığı sıkıntılı anlara yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Anlamadan, bilmeden oturdukları yerden ahkam kesenlerden sadece 'futbol oynamaya gittiğimiz' Diyarbakır'daki maçın sonrasında da aynı duyarlılığı beklerdik. Bursaspor siyaset üstü, bu şehrin ta kendisidir. Bu şehir bizim. Bu sevda bizim!"