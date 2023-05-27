Okyanus Kolejleri Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

Kolej öğrencisi 7 bin 200 sporcunun futbol, voleybol ve basketbol branşlarında mücadele ettiği Okyanus Kolejler Ligi'nde şampiyonlar belli oldu.

Kolej öğrencisi 7 bin 200 sporcunun futbol, voleybol ve basketbol branşlarında mücadele ettiği Okyanus Kolejler Ligi'nde şampiyonlar belli oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ligde, 720 ekipten 10'ar sporcu olmak üzere 7 bin 200 öğrenci yarıştı. Sezon boyunca 28 kampüste yapılan mücadelelerin ardından lig, bugün yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Futbol, voleybol ve basketbol branşlarında kıyasıya mücadeleler yaşanan final karşılaşmaları sonrası dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Kemerburgaz kampüsünde yapılan törenle verildi.

Burada bir konuşma yapan Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, organizasyonun kendileri için büyük bir anlam ifade ettiğini belirterek, şu görüşlerini aktardı:

"Öğrencinin başarısı sadece salt akademik başarıda yeterli değil. Biz istiyoruz ki bireylerin spor alanında da sanat alanında da profesyonel düzeyde yapabilecekleri bir hobileri olsun, bunu da ömür boyu devam ettirsinler istiyoruz. Bu lig de en güzel örneklerinden biri. 28 kampüsümüzde ilk önce finaller oldu. Dereceye giren ekiplerimiz ise bugün final mücadelelerine çıktı. Bugün birinci ve ikincilere ödüllerini verdik. Öğrenciler öyle büyük bir atmosfer yakaladılar ki yenilmeyi de galibiyeti de mücadele etmeyi de rekabet etmeyi de öğrendiler. Bu konuda çok mutluyuz. İyi bir iş oldu. Öğrencilerimiz mutlu, biz de mutluyuz. Güzel bir organizasyondu."

Türkiye'de yetenek olarak en iyi oyunculara burs verdiklerini ve iyi sportif kulüplerle program ortaklığı yürüttüklerini kaydeden Demiray, "Öğrencimiz kulüpte oynuyor, aynı zamanda da bizde burslu okuma imkanı buluyor. Hem akademik anlamda hem sportif anlamda hem de sanat anlamında burs veriyoruz. Çocukların eş güdümlü yetişmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okyanus Kolejleri Sportif Direktörü İbrahim Cengiz de lig yarışına üçüncü sınıftan liseye kadar bütün öğrencilerin katıldığına dikkati çekerek, "Öğrencilerimiz takımlarını kendileri kurarak isimlendirdi ve bugün finalini yaşadık. Toplamda 720 takım var bu da ortalama 10 öğrenciden 7 bin 200 öğrenciyi kapsıyor. Katılım çok güzeldi ve bunu sürekli hale getirip, organizasyonu daha da büyütmeyi planlıyoruz. Bugün Kemerburgaz kampüsümüzdeki büyük bir organizasyonla finali taçlandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde "Sen de Yapabilirsin" projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Cengiz, en iyi 20 öğrenciyi Anadolu Efes tesislerine götürdüklerini, öğrencilerin Anadolu Efes'in yıldızlarıyla bir araya geldiklerini ve hayatları boyunca unutmayacakları bir anı edindiklerini sözlerine ekledi.