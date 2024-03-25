Okul Sporları Basketbol Küçükler Grup Müsabakaları Denizli'de Başlıyor

Okul Sporları Basketbol Küçükler Grup Müsabakaları 26-29 Mart 2024 tarihlerinde başlayacak. Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak olan yarışmaya 23 takımdan 275 sporcu katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ederken, Yarışmalar kapsamında 26-29 Mart 2024 tarihleri arasında Basketbol Küçükler Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

275 Sporcu Denizli'de Parkeye Çıkacak

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda 12 erkek takımı, 11 kız takımı yarı final bileti için Denizli'de sahne alacak. Kızlar kategorisi müsabakakaları Hasan Güngör Spor Salonunda, erkekler müsabakaları ise Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanacak. Yarışmaların açılış seremonisi 26 Mart Salı günü saat 10.00'da Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı Finallere gitme hakkı kazanacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürerken İl Müdürü Ömer İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ