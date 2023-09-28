OKT Trailer, Işıklı Demirspor ile Ana Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Aydın'da treyler ve üst yapı ekipmanları sektöründe hizmet veren OKT Trailer, Süper Amatör Lig'in yeni ekiplerinden Işıklı Demirspor ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı. OKT Trailer Işıklı Spor Kulübü olarak lige katılacak olan takım, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Aydın'da yaklaşık 40 yıldır treyler ve üst yapı ekipmanları sektöründe hizmet veren ve bir çok sosyal sorumluluk projesini başarı ile yürüten OKT Trailer, bu defa Süper Amatör Lig'in yeni ekiplerinden Işıklı Demir spor ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı. Yeni sezonda OKT Trailer Işıklı Spor Kulübü ismiyle lige katılacak olan turuncu siyahlı takım hedefini Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek olarak açıkladı.

Bir firmaya ait kır bahçesinde düzenlenen tanıtım gecesine Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kasım Payza, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Aydın Şube Başkanı Ali Hakan Koç, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Aydın Şubesi Genel Sekreteri Mehmet Özlü, OKT Trailer Işıklı Spor Kulübü Başkanı Aykut Güler ile iş ve spor camiasından davetliler katıldı.

"Güzel başarılara imza atacağız"

Tanıtım gecesinde konuşan OKT Trailer Işıklı Spor Kulübü Başkanı Aykut Güler, OKT Trailer desteğiyle önemli başarılara imza atmayı hedeflediklerini söyledi. Planlarını açıklayan Başkan Güler, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden önceki başkanımız Alper Güler'den görevi devraldım. Geçen sezon liginizde şampiyon olduk. OKT Trailer ile önemli anlaşma imzalıyoruz. Kısa orta ve uzun vadeli planları belirledik. Mahalle takımlarıyla oynarken bu yıl ilçe takımlarıyla oynayacağız. İnşallah ilerleyen yıllarda BAL'da il takımlarıyla oynayacağız. Güzel bir takım oluşturduk. Bu sene de güzel başarılar alacağız. Hedefimiz üst liglere çıkmak" dedi.

"OKT Trail'den tam destek"

Sosyal sorumluluk yaklaşımlarını amatör kulübe destek vererek devam ettirdiklerini belirten OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "Kulübümüze maddi ve manevi desteğimiz olacak. Spor bu anlamda toplumla bizi birleştiren bir alan. Amatörde sürdürülebilir bir yapı olamadığını gördük. 3-5 yıllık planımız var. Alt gruplar oluşturup kurumsal kimliğimiz ile kulübe destek vereceğiz. Kalıcı bir başarı hedefliyoruz. Hedefimiz futbolun ilerlemesini sağlamak. Aydın halkını ve bu ile gönül veren herkesi kapsama alanımıza aldık. Bu sponsorluğumuz sadece formadan ibaret kalmayacak daha fazla destek vereceğiz ve ilerleyen yıllarda da devam edecek" dedi.

Yeni forma ve futbolcular tanıtıldı

Konuşmaların ardından OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ile Işıklı Demirspor Kulübü Başkanı Aykut Güler arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde 2023-2024 sezonunda Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele edecek takım oyuncuları, yeni formalarıyla davetlilere tanıtıldı. - AYDIN