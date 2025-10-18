Okan Buruk: Zorlu Deplasmanı Kazanarak Ayrıldık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşısında iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "Zorlu bir deplasmanı kazanarak bitiyoruz. Moral olarak yüksek bir şekilde ayrılıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği RAMS Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Milli takım dönüşü zor olur. Oyuncuların geç dönmesinden dolayı bugün daha çok bizle antrenman yapan oyuncularla maça başladık. 4 gün sonra çok önemli Şampiyonlar Ligi maçımız var. İlk yarı rakibimize hiç şans vermedik. Attığımız gol, girdiğimiz gol pozisyonları vardı. İkinci yarı rakibin hücumdaki hamleleri bizi zorladı. İlk yarıda çok fazla sarı kart gördük. Bu da oyunumuzu etkiledi. Benim gördüğüm kart yanlıştı. Hakeme elimi kaldırdım 'Okey' yaptım, sarı kart gösterdi. Protesto da yoktu. Bugün iki takım için de zor bir maçtı. İki takımın da puanlar alması gerekiyordu. Biz kazanmaya odaklı bir takımız. Bunu maçın başından, sonuna kadar da gördük. İyi mücadele ettik. Zorlu bir deplasmanı kazanarak bitiyoruz. Moral olarak yüksek bir şekilde ayrılıyoruz. Bugün oyuncu performansları önemli. Sane'nin attığı 2 gol bizim için önemli ve değerli. Çok önemli ve iyi oyunculara sahibim. Bundan sonraki maçlarda işimiz zor. Her mevkile oynayabilecek iyi oyunculara sahibim. Çok fazla maç oynayacağız. Bütün oyuncularımız en doğru şekilde kullanmak istiyorum. Savunmada Singo ve Davinson gibi iki önemli oyuncumuz yoktu. Kaan ve Abdülkerim bugün iyi performans gösterdi. Rakibimizin de hücumda yaptığı riskler de onlara pozisyonlar getirdi. Genel olarak iyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

"İlkay oyunculuğu, karakteri ve takıma verdiği destek önemli"

İlkay Gündoğan'ın hem oyunculuğu hem saha içerisindeki liderliğinin önemli olduğunu aktaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlkay'ın ilk yarıda bloklar arası buluşması, top bizdeyken çok iyi bir seçenek olması, topu ileriye taşıması önemliydi. Saha içerisinde arkadaşlarına çok güven veren bir oyuncu. İlkay'ın hem oyunculuğu hem saha içerisindeki liderliği önemli. İlk yarıda rakibi doğru karşıladık. Orta saha oyuncuları savunmamızla birlikte önemli işler yaptı. İlkay oyunculuğu, karakteri ve takıma verdiği destek önemli oluyor" şeklinde konuştu.

Lero Sane'nin Başakşehir karşısında savunma arkasına yaptığı koşuların değerli olduğunu belirten Okan Buruk, "Önceki maçlara göre bu sefer savunma arkasına çok doğru koşuları yatı. Patlayacağı çok yüksek bir oyuncu. Doğru paslar atıldığında direkt kaleci ile karşı karşıya kalan bir oyuncu. Daha çok kaleye gitmeyi düşündü, golü düşündüğü için de 2 gol attı" ifadelerini kullandı.

"Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı"

Bütün oyuncularıyla iletişim kurduğunu vurgulayan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Sane, milli takım arasında da iyi çalıştı. İlk gün ona izin vermiştim, ailesini gördü, geldi. Antrenmanlarda iyi çalıştı. Bütün oyuncularımızla iç içeyiz. Onları her maç hazırlamak istiyoruz. Sane için Abdullah Kavukcu'nun da hafta içinde önemli bir desteği oldu. Onun yanında oynayan oynamayan oyuncular, teknik adam olarak çok zor şeyler. Çok fazla maçımız var. Bütün oyuncularımızı kullanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman çok iyi bir kadro kurmanız gerekiyor. Bu iyi kadroya sahip olduğumu düşünüyorum. Hep onu söyledim, savundum. Bir yarış olacak, değişiklikler olacak Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. O yüzden hep birlikte bu başarı için elimizden geleni yapacağız."

"Arda'ya güveniyoruz, inanıyoruz"

Davinson Sanchez'in yokluğunda genç defans oyuncusu Arda Ünyay'ın neden oynamadığının sorulması üzerine Buruk, "Arda, hazırlık maçların da bizim de çok beğendiğimiz, şans verdiğimiz biri. Çok da iyi işler yapıyor. Hafta içinde milli takımdaydı. Arda'yı Gençlik Ligi'nde de 2 maçta oynattık. Arda'yı hazır halde tutuyoruz, hep de kadroda. Tabii süre alacak. Bugün maçın başlangıcı için Kaan'ın tecrübesi ve oyun kurması önemliydi. Kaan'ın geriden oyun kurmasını kullandık. Arda'ya güveniyoruz, inanıyoruz. Bundan sonraki maçlarda süre almasını sağlayacağız. Rakibin topu bize vereceğini düşünerek geriden oyun kurmada Kaan'ın kalitesini kullanmak istedik. O da birçok yerde doğru yaptı" diye cevap verdi. - İSTANBUL