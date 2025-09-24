Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor

Süper Lig devi Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta'ya Brezilya'dan övgüler yağdı. Vasco da Gama'nın Teknik Direktörü Fernando Diniz, Galatasaray'dan kiralanan Carlos Cuesta'ya övgüler yağdırdı.

"SAVUNMADA HATA YAPTIĞINI SANMIYORUM"

Cuesta'dan övgüyle bahseden deneyimli teknik adam, "Sadece sağlam bir performans değil, bence çok da iyi bir performanstı. Çok sıkı bir performanstı. Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken oyunun kurulmasına yardımcı oldu. Çok karakterli bir oyuncu ve hem kendisi hem de Robert Renan transfer döneminde büyük bir başarı elde etti. Her zaman oyuncu transfer etmek için acele ediyorduk ve kısıtlı bütçemizle transfer döneminde bazı iyi transferler yapmayı başardık" ifadelerini kullandı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Brezilya ekibinde toplamda 2 maça çıkan 26 yaşındaki stoper, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmeyi başardı.