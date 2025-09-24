Haberler

Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta, Brezilya'da övgülerle anılıyor. Vasco da Gama'nın Teknik Direktörü Fernando Diniz, Kolombiyalı stoperi "Çok karakterli bir oyuncu" olarak nitelendirdi. Diniz, Cuesta'nın savunmada hata yapmadığını ve takımın tehlikede olduğu anlarda oyun kurmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta'ya Brezilya'dan övgüler yağdı. Vasco da Gama'nın Teknik Direktörü Fernando Diniz, Galatasaray'dan kiralanan Carlos Cuesta'ya övgüler yağdırdı.

"SAVUNMADA HATA YAPTIĞINI SANMIYORUM"

Cuesta'dan övgüyle bahseden deneyimli teknik adam, "Sadece sağlam bir performans değil, bence çok da iyi bir performanstı. Çok sıkı bir performanstı. Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken oyunun kurulmasına yardımcı oldu. Çok karakterli bir oyuncu ve hem kendisi hem de Robert Renan transfer döneminde büyük bir başarı elde etti. Her zaman oyuncu transfer etmek için acele ediyorduk ve kısıtlı bütçemizle transfer döneminde bazı iyi transferler yapmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un takımndan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremedi

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Brezilya ekibinde toplamda 2 maça çıkan 26 yaşındaki stoper, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmeyi başardı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
Amirinin üzerine kaynar su döken kadın gözaltına alındı

Amirinin üzerine kaynar su döken kadın için hesap zamanı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Biz de Okan hiç şans vermedi ki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.