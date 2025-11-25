Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk ediyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi.

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Khalalli, Mac Allister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van de Perre, Ait El Hadj, Florucz, David, Niang.

CANLI ANLATIM:

57' Maalesef top ağlarda. Belçika ekibi skoru 1-0 yapıyor.

55' Uğurcan Çakır, tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.

54' Temsilcimizde Jakobs oyundan çıktı, Arda Ünyay dahil oldu.

53' Uğurcan Çakır'ın tedavisi saha içinde sürüyor.

52' Temsilcimizde Uğurcan, David'in ayağına basması sonucu acı içinde yerde kaldı. Galatasaray, ikinci sarı kart bekliyor!

51' Galatasaray, kendi yarı alanında hazırlık pasları gerçekleştiriyor.

47' Gilloise hücumunda Niang'ın sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topu Uğurcan kontrol etti.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Galatasaray 0-0 Union Saint-Gilloise

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

43' TEHLİKE: Temsilcimizin Jakobs ile kullandığı uzun taç atışında kafayla arka alana açılan topa Icardi gelişine vuruşunu yaptı. Icardi'nin vuruşu yandan dışarıya çıktı.

40' Gilloise tehlike geldi: Gilloise'nın sağ kanattan El Hadj ile kullandığı köşe vuruşunda yapılan kafa vuruşu üst direkten döndü.

38' Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşunda kaleci Scherpen, topa iki hamlede sahip oldu.

36' Temsilcimizde Davinson Sanchez, David'in faulü ile orta alanda yerde kaldı. David, faulü sonrası sarı kart gördü.

35' Gilloise'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Burgess'in kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.

33' Kalemizde tehlike: Gilloise'de sağ kanattan boş alanı değerlendiren Florucz, çaprazdan yerden şutunu çekti, kaleci Uğurcan sağına yatarak topu kurtardı.

32' Temsilcimizde Sallai, taç çizgisindeki mücadelede yerde kaldı.

29' Temsilcimizde Sane'nin açtığı ortada Barış Alper ile kaleci Scherpen hava topu mücadelesinde çarpıştı. Temsilcimiz pozisyonda penaltı bekledi. Ancak yan hakem Barış için ofsayt bayrağını kaldırdı.

27' DİREK! Temsilcimiz Galatasaray'da Sara'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş sağ direk içinden oyun alanına geri döndü.

26' Bir tehlike: Gilloise'nın kullandığı köşe vuruşunda arka alana gelen topa David, kafayı vurdu. David'in şutu yandan dışarı çıktı.

25' Pozisyonun devamında Torreira ile mücadelesinde Gilloise'da El Hadj yerde kaldı. Hakem Jose Sanchez VAR ile bir süre görüştükten sonra devam kararı verdi.

24' DAVINSON ENGELLEDİ! Gilloise'nın sağ kanattan hızlı gelişen hücumunda yerden ortaya çevrilen pası Davinson kayarak engelledi.

23' BİR ŞUT! Temsilcimizin kullandığı korner vuruşunda ceza yayına seken topa Leroy Sane, sol ayağıyla gelişine vurdu. Sane'nin vuruşu savunmadan sekti.

22' Temsilcimiz Galatasaray'da Jakobs, sol kanattan orta denedi, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

21' Temsilcimizde Barış Alper, ikili mücadele sonrası faul bekledi, ancak hakem Gilloise lehine faul kararı verdi.

18' Gilloise, paslarla ceza sahasına girmeye çalıştı ama Jakobs kademeye girerek tehlikeyi engelledi.

17' Konuk ekipte Sykes, Sallai ile mücadelesinde yerde kaldı. Karar faul.

16' Temsilcimiz Galatasaray, hazırlık pasları ile savunmada boşluk arıyor...

13' Temsilcimizde İlkay Gündoğan, orta alanda Mac Allister'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

11' Temsilcimiz Galatasaray'da Barış Alper sol kanattan çalımlarla şut açısı aradı. Ceza yayına kadar topla kat eden Barış, sağ ayağıyla ceza sahası girişinden sert bir şut çekti, ancak top üstten dışarıya çıktı.

10' Temsilcimizin sağ kanattan Sara ile kullandığı köşe vuruşunu kale önünde savunma karşıladı.

8' Konuk ekip Gilloise'de Zorgane'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı yerden vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

6' Gilloise'ın sol kanattan kullandığı taç ataşında Sykes ceza sahasına uzun gönderdi, Torreira topu kafayla karşıladı.

4' SON ANDA SAVUNMA! Gilloise'de Niang'ın sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşu savunma engelledi.

3' Temsilcimizde Sane'nin verdiği pasta topla buluşan İlkay, savunmayı geçemedi.

2' Karşılaşma çok yüksek tempoyla başladı. Tribünlerden harika bir destek var.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileriz.