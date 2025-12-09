Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk oluyor. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşıyor.
- İlk yarı sonucu Monaco 0-0 Galatasaray olarak gerçekleşti.
- Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper ve Osimhen yer alıyor.
İLK 11'LER
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.
Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
CANLI ANLATIM:
46' İkinci yarı başladı.
DEVRE: Monaco 0-0 Galatasaray
44' İlkay'ın ara pasında ceza sahasına giren Sane tam topa vuracakken Salisu müdahale etti.
42' İlk yarı itibarıyla Monaco'da en etkili isim Akliouche. Temsilcimizde ise Barış Alper ve Sane diyebiliriz.
40' İlkay'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen'in şutu savunmadan sekerek kornere gitti.
39' Savunmanın sektirdiği topla buluşan Sara, sağ çaprazdan içe kat ederken şut çekti. Ancak bu etkisiz vuruş kalecide kaldı.
37' Sane'nin pası ile savunmayla birebir kalan Osimhen sağına çekip sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı. Savunmadan müdahale var, korner.
34' Sane sağ çaprazdan içeri girdi ve yerden şutunu çekti. Top kalecide kaldı. Bu maçtaki ilk kaleyi bulan şutumuzdu.
32' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
30' Monaco'da sağ çaprazdan içe kat eden Akliouche uzak köşeye plasesini gönderdi. Uğurcan topu kornere çeldi.
27' Temsilcimiz takım halinde rakip yarı alanda top çeviriyor.
25' Sol kanattan Minamino'nun ortasında Zakaria'nın kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.
23' Sol kanatta Barış adeta roket gibi... Deparla savunmadan sıyrıldı ve ortasını açtı. Top İlkay'a gelmeden son anda savunmada Zakaria araya girdi.
21' Bravo Uğurcan! Monaco'da Akliouche ceza sahası çizgisi sol çaprazında topla buluştu ve hızlı bir şut çıkardı. Uğurcan topu kornere çeldi.
20' Yine gole yaklaştık... Uzun topta iki Monaco savunmacısıyla mücadeleye giren Barış Alper gücüyle topu aldı. Sol çaprazdan çektiği şut direkten dışarı gitti.
18' Sağ kanattan çapraz içeri giren Sallai pasını ceza yayındaki Sara'ya verdi. Sara sert bir şut çekti ancak savunmadan seken top kalecide kaldı.
16' Üç savunmacıyı geçen Sane topu sağ kanattaki İlkay'a attı. İlkay beklemeden içeri ortaladı. Osimhen'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
14' Harika bir fırsatı kaçırdık... Son çizgiye inen Jakobs topu ceza sahasına çevirdi. Bomboş pozisyonda İlkay ters ayakla vurdu ancak top üstten farkla auta gitti.
11' Monaco'nun kullandığı köşe vuruşunu savunmada Abdülkerim uzaklaştırdı.
9' Ön alanda yaptığımız baskı sonuç verdi. Monaco savunmasında Camara topu taca attı.
7' Orta alanda Golovin, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.
4' Barış Alper'in pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak ofsayt bayrağı kalktı.
2' Maç çok tempolu başladı. Monaco üst üste hücumlar deniyor.
1' İlk düdüğün ardından II. Louis Stadyumu, Galatasaray marşlarıyla yankılanıyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileriz.