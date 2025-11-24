Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Union Saint- Gilloise maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAMAMIZ İÇİN BİR NEDEN YOK"

Oyuncularına güvendiğini dile getiren Okan Buruk, 'Şampiyonlar Ligi'nde hedefler belli. Son 3 maçta 3 galibiyet, bu maç da çok değerli. Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşma. Bundan önceki maçlardaki atmosferi kendi stadyumumuzda, en maksimum derecede yaratıp kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın fiziksel, mental ve kalite olarak da biz bu isteği sahada ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Özel insanlar, özel futbolcular. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında gösterdik, istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV'ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok." dedi.

VICTOR OSIMHEN VE SAKAT İSİMLERİN DURUMU

"Oyuncuların sakatlık durumu nedir? Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?" sorusuna cevap veren Okan Buruk, "Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak." ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK HAYALİMİZ İLK 8'

Sözlerine devam eden başarılı hoca, hedeflerinin ilk 8 içerisinde yer almak olduğunu ifade ederek, "Bu maçı kazandığımız takdirde hayallerimize doğru yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak, o kesin. Birinci hedefimiz ilk 24'ün içerisinde olmak, önce bunu başarmak, ikinci hedef ilk 16'nın içinde olup seri başı olmak. Büyük hayalimiz ilk 8'in içerisinde olmak. Yarın kazanırsak birinci hedefimize neredeyse ulaşmış oluyoruz, bu anlamda çok önemli. Maç maç düşünmek gerekiyor. Tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp hedeflediğimiz yerde olmak." yorumunda bulundu.

'BUNU ÇALIŞACAĞIZ'

"Rakip takım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin yarısını duran toplardan buldu. Duran toplar için özel bir çalışma yaptınız mı?" sorusunu da yanıtlayan deneyimli hoca, "Çok uzun bir takım, duran toplarda etkililer. Atletico Madrid maçında da tek golü duran toptan buldular. Bugünkü antrenmanda bunu çalışacağız. Geçen sezon duran topta çok etkiliydik, bu sezon aynı yerde değiliz, geliştireceğiz. Oyuncu yapımız da önemli. Son idmanda daha mı uzun olacağın bakacağız. Rakibin duran top gücünü biliyoruz." şeklinde konuştu.