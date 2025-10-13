Okan Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın yıldız savunmacısı Wilfried Singo'nun sakatlığı hakkında bilgi verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun tedavisinin devam ettiğini belirten Buruk, milli arada sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

"AFRİKA'DA OYNAYAN OYUNCULAR İÇİN ENDİŞELİYİZ"

Buruk, basın toplantısında özellikle Afrika kökenli futbolcuların milli maç süreçlerinde yaşadığı risklere dikkat çekti. "Afrika'da oynayan oyuncular için saha zemini ve maçların sertliği nedeniyle korkularımız oluyor. Bu sefer maçı bitirdik ama dönüşteki uçakla ilgili problem çıktı. İkinci maçı da sağ salim tamamlayıp dönecektir" diyen Buruk, hem Osimhen hem de diğer Afrika kökenli futbolcular için endişelerini dile getirdi.

OSIMHEN'İN UÇAK KORKUSU

Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın yaşadığı zorunlu iniş olayı sonrası gündeme gelen Victor Osimhen hakkında konuşan Buruk, "Valla Osimhen'i biz gönderirken korkmaya başlıyoruz. Afrika'daki zeminler, sert maçlar ve seyahat koşulları bizi endişelendiriyor. Bu sefer maçı bitirdik ama dönüşte uçakta problem çıktı. İnşallah ikinci maçı da sağ salim tamamlayıp dönecektir" dedi.

GALATASARAY CEPHESİNDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Sarı-kırmızılı kulüp, hem Osimhen'in hem Singo'nun sağlık durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray teknik heyeti, özellikle milli maç dönemlerinde Afrika'daki saha koşullarının ve yoğun seyahat trafiğinin futbolcuların fiziksel durumlarını olumsuz etkilediği görüşünde.