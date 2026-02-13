Haberler

Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz tercihler

Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Galatasaray'ın Süper Lig 22. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç saat 20.00'de başlayacak.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus Akgün, Noa Lang, Osimhen ve Icardi yer alıyor.
  • Eyüpspor'un ilk 11'inde Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Talha Ülvan, Legowski, Emre Akbaba, Baran Ali, Pintor, Torres ve Umut yer alıyor.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın orta hakemi Çağdaş Altay olacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus Akgün, Noa Lang, Osimhen, Icardi.

Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Talha Ülvan, Legowski, Emre Akbaba, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
