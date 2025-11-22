Canlı anlatım: Maçta beşinci gol ve 2 kırmızı kart üst üste geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni RAMS Park'ta konuk etti.

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Kazımcan, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper

Gençlerbirliği : Velho, Hanousek, Zuzek, Goutas, Thalisson, Bashiru, Oğulcan, Koita, Göktan, Franco, Niang

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği

90' Gençlerbirliği son saniyelerde gole yaklaştı. Kaleci Günay çıkıp topun kontrolünü sağladı.

90' Galatasaray'da Sallai, rakibine yaptığı tehlikeli hareket sonucu direkt kırmızı kart gördü.

90' Mücadelenin sonuna 5 dakika uzatma eklendi.

88' Roland Sallai, Tongya'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

86' Metehan Mimaroğlu frikikten kaleyi denedi. Top Galatasaray barajından geri geldi.

84' İlkay Gündoğan, rakibine yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

82' İki takım da karşılıklı hızlı ataklarla etkili olma uğraşında.

79' Lucas Torreira ve Barış Alper oyundan çıktı. Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay oyuna dahil oldu.

79' Dilhan Demir, Barış'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

78' Metehan Mimaroğlu farkı 1'e indirdi. Samed Onur'un ortasında kafayı Metahan vurdu top ağlarla buluştu.

77' GOOOLLLLLLLLL! Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Skor 3-2 oldu.

76' Sekou Koita da yerini Dilhan Demir'e bıraktı.

75' Gençlerbirliği'nde oyuncu değişikliği. Göktan Gürpüz ve Mbaye Niang oyundan çıktı. Yerlerine Samed Onur ve Henry Onyekuru dahil oldu.

71' Mauro Icardi, Velho ile sağ çaprazda karşı karşıya kaldı. Kaleci topa son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

69' Galatasaray Davinson Sanchez ile gole çok yaklaştı. Kaleci Velho zamanında çıkıp topa müdahale etti.

67' Galatasaray İlkay Gündoğan ile skoru 3-1'e getirdi. Sol kanattan Barış'ın ortasında İlkay topu kontrol etti ve ağlara yolladı.

66' GOOOOOOOOLLLLLLLLLL! Galatasaray, İlkay ile skoru 3-1 yapıyor.

63' Sallai sakatlık problemi yaşıyor.

60' Thalisson, 2. sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Gençlerbirliği 10 kişi.

58' Galatasaray Barış Alper ile skoru 2-1 yaptı. Icardi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş kaleciden dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış boş kaleye topu yolladı.

57' GOOOOLLLLLLLLL! Galatasaray'dan bir gol daha! Golün ismi bu kez Barış Alper Yılmaz.

56' Galatasaray Icardi ile skoru 1-1 yaptı. Kazımcan Karataş'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Icardi golü attı!

55' GOOOOLLLLLLLLLLL! Icardi attı, skora denge geldi. Durum 1-1.

53' Gençlerbirliği'nde Tongya arka direkte boş pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

51' Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı. Kale ağzında Tongya'nın şutunu Günay çıkardı.

48' Galatasaray, Barış Alper'e yapılan müdahalenin ardından penaltı bekledi. VAR pozisyona müdahale etmedi.

46' Galatasaray'da İlkay Gündoğan, 18. dakikada sakatlanan Lemina yerine oyuna giren Yusuf Demir'in yerine oyuna girdi.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği

45' Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan içeriye çevirdiği top Icardi'nin vuruşuyla yandan auta gitti.

45' Lucas Torreira uzaklardan kaleyi düşündü. Top farklı şekilde yandan auta gitti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına en az 5 dakika ilave edildi.

43' DİREK! Galatasaray'da Mauro Icardi'nin kafası direkten döndü!

41' Metehan sol çaprazdan müthiş bir şut çıkardı. Günay son anda kornere çeldi.

40' Galatasaray'da Singo da sakatlık geçirerek oyundan çıktı yerine Icardi dahil oldu.

39' Abdülkerim Bardakcı uzaklardan kaleyi denedi top üstten auta gitti.

38' Gabriel Sara, savunma arkasında topla buluştu, vuruşunu yapamadan savunma araya girdi.

35' Kazımcan bir uzun taç daha kullandı. Kaleci Velho topu direkt kontrol etti.

33' Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, sakatlanan Oğulcan Ülgün yerine sahaya girdi.

32' Gençlerbirliği'nde Thalisson, Galatasaray'da ise Kazımcan aralarındaki tartışma nedeniyle sarı kart gördü.

31' Gençlerbirliği'nde iki oyuncu sakatlık geçiriyor. Tribünlerin yoğun tepkisi var.

29' Galatasaray, oyunu Gençlerbirliği yarı alanına yıktı.

26' Gençlerbirliği hızlı bir atak şansı yakaladı. Göktan kaleyi düşündü top üstten farklı şekilde auta gitti.

24' Lucas Torreira, sakatlık nedeniyle kendisini yere bıraktı.

23' Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Duran topta Mbaye Niang ayağıyla dokundu, top ağlara gitti.

22' GOOOLLLL! Gençlerbirliği, Niang ile 1-0 öne geçti.

20' Günay Güvenç'in hatalı pasında Gençlerbirliği gole yaklaştı. Boş kaleye giden topu Abdülkerim engelledi.

19' Galatasaray, Barış'ın sol kanattan getirip içeri ortaladığı topla tehlike yarattı. Sane'nin şutu savunmadan döndü.

18' Sallai'nin ortasında Barış kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

17' Galatasaray'da sakatlanan Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyunda.

15' Mario Lemina sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemeyeceğin işaret etti. Sağlık görevlileri oyun alanında. Yusuf Demir, oyuna girmek için hazırlanıyor.

13' Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta dar bir açıda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Attığı şutu kaleci kornere çeldi.

12' Leroy Sane, sağ kanattan topu sürdü, içeriye çevirdiği top kalecide kaldı.

9' Gençlerbirliği, Galatasaray ceza sahasının hemen dışında faul bekledi. Hakemin kararı devam.

7' Leroy Sane, sağ kanattan topu Lemina'yla buluşturdu. Lemina'nın şutu direğin hemen yanından dışarıya gitti.

6' Galatasaray, bu kez de köşe vuruşunda gole çok yaklaştı! Arka direğe indirilen topta Singo arka direkte topu ağlara gönderemedi.

4' DİREK! Galatasaray sol kanattaki taçtan gelen topta Barış'ın kafasıyla gole çok yaklaştı! Top direkten geri geldi.

2' Galatasaray ilk dakikalara çok yüksek tempoyla başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.