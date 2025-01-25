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Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı için olay yaratacak sözler

Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı için olay yaratacak sözler
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının arından yarınki Fenerbahçe-Göztepe maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Karşılaşmanın hakemine dikkat çeken Buruk, "bancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak. TV başında bu maçı izleyeceğiz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, yarın oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçıyla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

"GOL NEDEN İPTAL OLDU ANLAMADIK"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İkinci golü bulduk ama neden iptal oldu, anlamadık. Barış ofsayt değil. Abdülkerim'den ofsayt çizgisi değildi. Net baktık. Ofsayt değildi. Gol verilmesini bekliyorduk. Bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler. Abdülkerim oyun içinde değildi, Barış'a yakın değildi. Gol beklentimiz vardı. Bir golümüz verilmedi. Onun dışında pozisyonlarımız vardı. İlk yarı durgunduk. Bir önceki maçın etkileri oldu. Yorgunluk, moral bozukluğu... Genel olarak iyi savunma yaptık, pozisyon vermedik. Rakibimizin kaleyi tutan şutu olmayabilir. Gol beklentimiz yüksekti. Pozisyonlara girdik. Gol yememek önemliydi. Herkes bunu söylüyor. Gol şansı vermedik, gol yemedik. Takım savunması adına sevindirici. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Yorgunluklar başladı, değişiklikler yaptık. Sara uzun süre sonra ilk defa oynadı. Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı. Bir de stresli bir maça girdi. Ondan da beklentimiz çok yüksek. Oyuna sokamadığımız oyuncular da var. Üst üste maçlar oynuyoruz. Farkı 9'a çıkardık.

Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı için olay yaratacak sözleri

"GÖZÜMÜZ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİNDE"

Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi Avrupa yolunda bir takım, bize ve Beşiktaş'a karşı iyi oynadılar. Zorlu maç olacak. Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak. TV başında bu maçı izleyeceğiz.

"MUSLERA UMARIM KUPA İLE BİTİRİR"

Muslera'nın yabancı oyuncu olarak bu sayıya ulaşması çok önemli. Bülent Korkmaz yaşan bir efsane, onun sayısını geçmek önemli. Bu maça denk gelmesi, takım arkadaşlarının desteği, son maçtan sonra bunu yaşamak, maçı gol yemeden kapatmak... Muslera adına güzel bir gündü. Rekoru anlamlı bir günde kırdı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, maçta bizi desteklediler. Onlarla birlikte önemli başarılara imza atacağız. Muslera umarım bir kupa kazanarak bu sezonu bitirir.

Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı için olay yaratacak sözleri

"OYUN, KONSANTRASYON, PERFORMANS"

Aslına bakınca; Ajax son maçta Rigas'a yenildi. Biz berabere kalınca çok üzüldü. Rigas'ın rakipleri bozan bir oyunu var. Ajax' karşı işledi ve yendiler. Kazanmaya mı oynayacaklar, berabere mi oynayacaklar, 3 gün sonra da önemli bir lig maçları var. Bizim hedefimiz kazanıp ilk 8'e kalmak. Avantajımız var. Bunu hayal ediyoruz. İlk 16'nın içinde olmayı garantiledik. Bu galibiyetle ilk 8 içinde olmak istiyoruz. Çalışacağız. Rakibin avantajı, bu hafta sonu maçları yok. Bizde önümüzdeki süreyi iyi değerlendirip oyuncularımı hazırlayacağım. Perşembe gecesi umarım Türk futbolu için güzel olur. Oyun, konsantrasyon, performans olarak bunu yapacak gücümüz var."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Okan tamam hakemler fenevlilere herkesin gözü önünde destek veriyor bunu herkes biliyor, ama sen hala görevini anlayamadın mı Okan? Senin görevin fenev i yenmek değil, senin görevin HAKEM DESTEKLİ FENEV i yenmek!!!!! Hâlâ bunu anlayamadın mı Okaaaannnnnn!!!!

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

daha hala korkuyor..herkesi kendi gibi zannediyor

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Haber YorumlarıMuhammet tunc:

Her mac aglama arkadas cikar bilegin hakkiyla yenersin kimseye soz hakki vermezsin.

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Haber YorumlarıHasan Bulut:

Sizde hakemleri etki altına almak için açıklama yapıyorsunuz. Bence yabancı hakem bizim için bir utanç amma bizim hakemlerden daha iyiler.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Böyle penaltı mı olur. Adamın önündeki topa arkadan ayağını şok, sonra dokundu diye penaltı. Vindanlara hoş gelmeyen karar

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Berbat futbol oynuyorsun. Çıkmış hâlâ konuşuyorsun.

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