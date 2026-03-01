Okan Buruk: Odaklanmamız gereken şey şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , "Boey ve Lang'ın bonservisini alacak mısınız diye çok soru oluyor. Sezon bittikten sonra değerlendirilecek şeyler. Sonrasında karar verilecektir. Asıl odaklanmamız gereken şey şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hafta içinde Juventus deplasmanında 120 dakikalık bir maçın ardından kritik bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade eden Okan Buruk, "Ligin en organize takımlarından biri vardı. Maça başlangıçları hem ilk 11 olarak hem de mevkisel olarak yer değişiklikleri maçın başında kafamızı karıştırdı. Maç öncesinde daha farklı bekliyorduk. Ön alan baskılarında kafamızı karıştırdı. Daha sonra biraz daha organize olduk. İkinci yarı daha doğru yerleştik. Günün sonunda değerli bir 3 puan oldu. Özellikle 120 dakikalık bir maçın ardından bizim için kritik maçtı. Bazı değişiklikler yaptık. Oyuncuların dinlenme sürelerini arttırmak istedik. Yoğun tempo içinde son 16'ya kalmak, ligdeki liderliğin devam etmesi sevindirdi. Juventus maçındaki oyun tartışılır, o bizi moral olarak bozdu. Bugün bunun altından kalkmak bizim için değerliydi. Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakika bile yorarken, 120 dakika karmaşık duygular yaşadığımız maçın üstüne fizikselden çok mental olarak toparlanması zordu. İyi bitirdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Hem oyuncuları hem de teknik direktörlerini tebrik etmek gerekiyor. Ligin en yaptığını bilen takımlarından birisi" diye konuştu.

'LIVERPOOL TURUN FAVORİSİ OLACAK'

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Liverpool eşlemesini de değerlendiren Okan Buruk, "Oynadığımız döneme göre formda olan bir Liverpool var. Biz oynadıktan sonra üst üste maç kaybeden, kendi kalitesi altında sonuçlar alan bir takım vardı. Yeniden yükselişe geçtiler. Biraz daha oturmuş bir kadro. Aynı oyuncular, aynı sistem. Rakibi tanımak, bilmek anlamında çok zorlanmayacağımız bir rakip. Biz de benzer bir kadroyla yız. Amacımız bundan önceki turda Juventus favoriydi, turu geçtik. Liverpool turun favorisi olacak. Özellikle iç sahada oynayacağımız ilk maç çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu seviyede hata yapmamak gerekiyor. Maç içindeki konsantrasyonu kaybettiğiniz yerde bunu Juventus maçında yaşadık. 11'e 10 kaldıktan sonra rakibi önemli düşünmediğiniz anda cezalandırıyorlar. Türk futbolu için önemli bir maç olacak. Son 16 takım arasındayız. Buna seviniyoruz. Hedefimiz burada bitirmek değil. Elimizden gelenin fazlasını yapıp, çeyrek finale çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'ODAKLANMAMIZ GEREKEN ŞEY ŞAMPİYONLUK, TÜRKİYE KUPASI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ BAŞARIMIZ'

Sache Boey'in maç eksiğini kapatmaya çalıştıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Boey çok oynamadı. Maç eksiği var, onu tamamlamaya çalışıyoruz. Maç maç değiştiriyoruz. Onu da üst üste değil, maç maç oynatarak performansını bulmasını sağlıyoruz. Gol onun için moral oldu. Boey ve Lang'ın bonservisini alacak mısınız diye çok soru oluyor. Sezon bittikten sonra değerlendirilecek şeyler. Sonrasında karar verilecektir. Asıl odaklanmamız gereken şey şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 100 PENALTIYDI YA DA DEĞİLDİ DEMEYECEĞİM'

Karşılaşmanın 53'üncü dakikasında Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili düşünceleri sorulan Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelmeden tekrar baktım. Hem topa hem Osimhen'e vuruyor gibi gözüküyor. VAR'ın takdiri. Ayağı Osimhen'e geliyor gibi gözüküyor. Penaltı verebilirdi de vermeyebilirdi de. Yüzde 100 penaltıydı ya da değildi demeyeceğim. Hem topa hem rakibe dokunuş vardı."

'DERBİYLE İLGİLİ BİR TALEBİMİZ YOK'

Tecrübeli teknik adam, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili ertelenmesi gibi bir taleplerinin olmayacağını belirterek, "Milli takımdan dolayı Göztepe karşılaşması aynı güne geldiği için erteleniyor. Bu maçla ilgili talebimiz olmadı. Çıkıp oynayacağız, 3 gün sonra da Liverpool maçını oynayacağız" dedi.

'OSIMHEN'İ CEZA SAHASINDA NE KADAR ÇOK TOPLA BULUŞTURABİLİRSEK DAHA ÇOK GOL ATACAK'

Osimhen'in hem hücumda hem savunmada önemli işler yaptığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osimhen koşan, mücadele eden, her yerde olan bir oyuncu. Oyun kurulumuna katılan bir oyuncudan çok ceza sahasına yakın oynayan bir oyuncu. Osimhen'i gezerken göremezsiniz. Onun sabit kaldığı bir yerde rakibin onu iki oyuncuyla marke etmesiyle zaman zaman pozisyona girmek zorlanıyor. Bu, diğer oyuncuların pozisyona girmesini sağlıyor. 3 günde bir maç oynadığımız için çok fazla çalışma yapamıyoruz. Kısa taktiksel antrenmanlarla, oyuncuları dinlendirerek maça çıkıyoruz. Bunları rakip analiziyle destekliyoruz. Osimhen'i ceza sahasında ne kadar çok topla buluşturabilirsek daha çok gol atacak. Bunlar yan orta olabilir, son paslar geçiş hücumlarında da etkili bir Osimhen var. Bu tabii hücumsal yanı. Savunmada da zaman zaman savunma oyuncularına göre daha iştahlı savunma yaptığını söyleyebilirim. Bu da önemli bir katkı. Bu kadar gezen, basan oyuncunun pozisyonlarda yüzde 100 olamaması da normal oluyor."

Juventus maçının ardından bugün de yan ortalardan gol yediklerine dikkat çeken Okan Buruk, "Juventus'un kanatları, bekleri çok fazla etkili orta yapan isimler. Özellikle o maçta çok kafa vurdurduk. Bunu kendi aramızda konuşuyoruz. Çalışma yapmamız gerekecek. Ne kadar çalışırsanız çalışın, bazen rakiplerinizin iyi olduğu noktalardan birisi oluyor" dedi.

'BEN BİR İPİN ÜSTÜNDE YÜRÜYORUM'

Herkes için önceliğin Galatasaray'ın başarısı olduğuna dikkat çeken Okan Buruk, şöyle konuştu: "Ben bir ipin üstünde yürüyorum. Galatasaray gibi her sezon her hafta başarılı olmak zorunda olduğunuz bir takımda çalışıyorsanız ipin üstünde yürüyorsunuzdur. Burada dengeyi kaybettiğimiz yerler oluyor ama çok şükür düşmüyoruz. Bazen insanlar bana 'Çok mütevazı olduğunuz için insanlar bu kadar eleştiriyor' diyorlar. Ben Okan Buruk'um. Oyuncularım için, taraftarımız için, benim için önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Ben hata yapsam da Galatasaray için yapmaya çalışıyoruz. Her sorumluluğu üstümde almaya çalışan biriyim. Futbolcuların hatasında da onlardan sorumlu olan benim. Bunlar benim işimin ince ayrıntılarından birisi. Özellikle sosyal medya, dikkat almak mı lazım, almamak mı lazım? Takıma, oyunculara, bize olan ilgi sokakta farklı. Orada yazılanlar farklı. Eleştirileri dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. En iyisini ben bilirim demiyorum. Futbol değişen bir şey. Bazen yanlış yapıyorsunuz doğru, doğru yapıyorsunuz yanlış oluyor. İnsanlar o yüzden seviyor. Benim için eleştirilerin olması normal" şeklinde konuştu.

'NE OLURSA OLSUN TAKIMA DESTEK OLMAK GEREKİYOR'

Eleştirilerin dozu hakarete doğru gittiği zaman oyuncuların çok etkilendiğini, eleştiri olduğunda kendisine yapılmasını söyleyen Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir şey yapamadığınız, elinizden hiçbir şey gelmeyen oyunlar oluyor. Juventus maçını oraya koyabilirim. Hamleler yapıyorsunuz ama iş daha kötüye gidiyor. 11'e 10 oyun içinde belli yerlerde dokunuşlarına ihtiyaç olur. Bir kişi fazlasınız. Oyun öyle geziyor ki oyuncuların saha içinde doğru karar vermesi gerekiyor. Kötü olduğunda sorumluluğu alacak kişi benim. Ben şunu istiyorum. Oyuncularımın kafasını karıştırmasınlar, destek olsunlar. Çok az süre kaldı. Ligde lideriz. Kupada 1'inciyiz. Avrupa'da son 16'dayız. Hatalar, yanlışlar her şey okey. Burada oyuncular çok fazla etkileniyor. Eleştirilerin dozu hakarete doğru gittikçe oyuncular buna alışık değil. Burada artık ne olursa olsun takıma destek olmak gerekiyor. Bu takımı seviyorsunuz, bu oyunculara destek olunması gerekiyor. Eleştiriler varsa bana söyleyebilirler. Nereye gidersek gidelim beni destekliyorlar. Statlarda, havalimanlarında… Nereye gidersek hem bana hem oyunculara karşı destek var. Bunu her zaman görüyoruz. Bizim için çok önemli. UltrAslan grubu dünyanın neresine gidersek gidelim destek veriyor. İç sahadaki maçlardan sonra taraftar bizi bağrına basıp destek veriyor. O da bizi mutlu ediyor. Biz de onlar için elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı