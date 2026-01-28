Okan Buruk: İlk 16'nın içine girmek için elimizden geleni yapacağız / Metin eklendi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "İki takımın da farklı hedefleri var. Bizim için ilk 16'nın içinde olma hedefi var. Bunun için kazanıp ilk 16'nın içine girmek için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynuyoruz" dedi.

Manchester'daki Etihad Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk'a, sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu İlkay Gündoğan da eşlik etti.

Lig etabının son maçına çıkacaklarını hatırlatan Buruk, iki takımın da farklı hedeflerle sahada olacağını belirterek, "İki takımın da farklı hedefleri var. Bizim için ilk 16'nın içinde olma hedefi var. Bunun için kazanıp ilk 16'nın içine girmek için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynuyoruz. Çok önemli bir teknik adama, kaliteli futbolculara sahipler. Çok güzel bir stat. Burada İlkay'ın da çok büyük emek verdiği, kazanma ve başarıya odaklı bir takıma oynayacağız. Son 8'e girmek için onlar açısından da önemli bir karşılaşma. Son 1 ayın rakibimiz için iyi geçmediğini biliyoruz ama kazandıkları son kazandıkları maç onlar için moral olacaktır. Belli bölgelerde eksikleri var. Biz de kadro olarak toparlandık. Son maçta ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Hastalığı ve ağrıları olan Yunus, bugün antrenmana çıkmadı. Barış'ı antrenmanın bir bölümünde kullandık. Torreira son maçta sakatlık geçirmişti. O da bugün bir bölümde yer aldı. Singo'yu ilk defa kadroya aldık. Toparlandık ve kadro genişliğine ulaştık. Bu maçları çok iyi oynayan bir kadroya sahibiz. Hedefimiz kazanabilmek" ifadelerini kullandı.

'FRANKFURT KARŞILAŞMASI ŞANSSIZ BİR MAÇTI'

Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt karşısında alınan ağır mağlubiyetle başlamalarına rağmen savunma anlamında ciddi bir gelişim gösterdiklerini belirten Buruk, "Frankfurt karşılaşması şanssız bir maçtı. Bireysel hatalarla 4 golü biz hazırladık. Oynadığımız maçlar arasında ilk yarılara baktığımızda Monaco ile kazanmaya çok yakın olduğumuz, üstün oynadığımız maçtı. Bazen bu tür maçlar olabiliyor. Oyun ve oyun kalitesi olarak son maçlar bir arada oynuyoruz, birlikte savunma yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarında oyuncularımızın maça odaklanması çok farklı oluyor. Burada her hata çok çabuk rakip tarafından değerlendirilebiliyor. Yarın da beraber savunma yapmalıyız. Katı savunma değil ama Galatasaray her zaman rakibe topu vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu da yarın deneyeceğiz" şeklinde konuştu.

'DOĞRU TERCİHLERİ YAPARSAK BİR MEYDAN OKUMA GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ'

Takım savunmasının önemine değinen Buruk, disiplinli oynayan ekiplerin Manchester City karşısında sonuç alabildiğini vurgulayarak, "İyi bir takım olursak, beraber hareket edersek meydan okumayı yapabiliriz. Son 1 ayda beraber hareket eden, yapılan hataları iyi değerlendiren takımlar Manchester City karşısında başarılı oldu. Rakipler hataları doğru değerlendirdiğinde Manchester City'nin savunmada zorlandığını gördük. Topun bizde olduğu dönemler çok önemli. Doğru tercihleri yaparsak bir meydan okuma gerçekleştirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

'EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDEBİLECEK GÜÇTEYİZ'

Play-off turunda rakip seçme şanslarının olmadığını da belirten Buruk, "Bu seviyede takımlar arasında farkla görmüyorum. Her takımın artısı ve eksisi var ama form durumu ile sakatlıklar çok önemli. Rakip seçme durumumuz yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın en iyi şekilde mücadele edebilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.