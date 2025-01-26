Okan Buruk: Gol Yemeden Maçı Bitirmek Sevindirici

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, gol yemeden maçı bitirmelerinin sevindirici olduğunu söyledi.

Okan Buruk, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maça çok iyi başlamadıklarını belirten Buruk, "İkinci yarı tempomuzu, oyun gücümüzü ve pozisyon sayımızı artırdık. Gol yemeden maçı bitirmemiz sevindirici. Tehlike yaşamadan maçı bitirdik. Gol fırsatları da bulduk. Bu, bizim açımızdan sevindirici. İkinci yarı geçişleri doğru yaptık, topu geri kazanmada daha iyiydik. Rakibimiz, geçiş hücumunu çok iyi oynayabilecek bir takımdı. Yusuf Erdoğan ve Ndao ile direkt kaleye gidebiliyorlar. Kramer de topu saklayıp servis edebiliyor. Yine de çok sıkıntı yaşamadık. Dinamo Kiev maçına göre bu karşılaşmada gol yemekten biraz daha korktum. Dinamo Kiev maçında 3 gol yedik. Bu maçta yemedik. Bir ofsayt pozisyonu var. Yanlış oyuncudan ofsaytın çizildiğini düşünüyorum. Golün geçerli sayılması gerektiğini düşünüyorum. Abdülkerim, çok aktif bir konumda değildi." ifadelerini kullandı.

"Ana önceliğimiz hücum etmek ve gol atmak"

Kadro yapısına göre maçlarda oyuncu tercihi yaptıklarını aktaran Buruk, "İyi oyunumuzun altında Gabriel Sara ve Lucas Torreira'nın başarılı performansları vardı. Son maçlarda Sara'nın olmaması hücuma yönelik bir oyuncumuzu kaybetmemize sebep oldu. Berkan Kutlu, Dinamo Kiev maçında ilk yarı iyi performans gösterdi. Sonrasında oyundan aldım ama performansını beğenmiştim. Kaan Ayhan, topu iyi kullanıyor. Kramer'e uzun top bekliyorduk. Kaan'ın orada topları kesen bir oyuncu olması önemli. Büyük bir takımız. İlk önceliğimiz defans yapmak değil, beraber savunma yapmak. Ana önceliğimiz hücum etmek ve gol atmak. İkinci yarıda gol beklentimizi artırdık. İlk yarıda daha iyisini yapabilirdik. Son maçın olumsuz etkisini de bu maçın başında gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Her maçta hakem hatası olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Kimseye karşı bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında hata olmuyor. Genel olarak bu hatalar yapılıyor. Yabancı VAR hakeminin gelmesinin ardından bariz hatalar görüyoruz. Geçen hafta bizim maçımızda elle oynama vardı. O penaltının verilmemesi kafamızda bir soru işareti oluşturuyor. Bugünkü ofsayt pozisyonunda karar bence yanlış. Yarın da gözümüz rakibimizin maçında olacak. Her maç, şampiyonluk için önemli. Hakemlerin performansını da rakibimizin performansını da seyredeceğiz." diye konuştu.

Transfer yapmanın kolay olmadığını vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:

"Beraberlikler gelince transfer gündeme geliyor. Sıradan bir oyuncu almak istemiyoruz. Önemli oyuncu almak için de çaba sarf etmemiz lazım. Başkanımız ve yöneticilerimiz de bu çabayı sarf ediyor. Bazen istedikleriniz olur, bazen olmaz. Her şey bizim elimizde değil. Kulübe ve oyunculara bağlı olabiliyorsunuz. Maddi anlamda bir sıkıntımız yok. En kısa zamanda kadromuzu güçlendireceğiz. Gaziantep FK maçında daha iyi bir kadroyla olmamız muhtemel."

Hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmek olduğunu belirten Buruk, "Şanssız maçlarımız oldu. Burayı daha erken bir zamanda yakalayabilirdik. Kazanamazsak da seribaşı takımlarından biri olacağız. İki maç oynayacağız. Bu istemediğimiz bir şey olsa da statü gereği yaşamak zorundasınız. Son 16 içerisindeki takımlardan biri olmak istiyoruz. Bunun için gerekli oyunculara sahibiz." ifadelerini kullandı.

Geçen sene transfer döneminde aynı sıkıntıları yaşadıklarını vurgulayan Buruk, "Transfer dönemini bir yandan istiyorsunuz. Diğer yandan da gidecekler ve kalacaklar arasında soru işareti olabiliyor. Transfer dönemi kapanınca oyuncular işlerine daha rahat konsantre oluyor. Mikautadze'yi beğeniyoruz. Bunun için teklif yaptık. Lyon takımını çok beğenmiyorum. Formda bir takım değil. Böyle takımlarda oyuncuların performansları düşebiliyor. Lyon da iyi bir dönemden geçmiyor." şeklinde konuştu.