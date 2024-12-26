Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak ilk futbolcunun adını verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, sarı-kırmızılılardan ayrılacak ilk ismi de duyurdu.

NELSSON İÇİN 13 OCAK BEKLENECEK

DHA'ya konuşan ve ilk olarak ayrılığı gündemde olan Victor Nelsson'a değinen Okan Buruk, Danimarkalı stoperden idman performansını daha yukarı çekmesini istediğini aktardı. Nelsson için 13 Ocak'a kadar sürelerinin olduğunu dile getiren Buruk, "Ondan sonra da ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor onu konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Nelsson'un sezona iyi başlayamadığının altını çizen Okan Buruk, "Nelsson biraz daha geç ritmini bulan bir oyuncu. Tam olarak ne kendi performansını gösterebildi ne de biz onu görebildik" dedi.

ZIYECH, MUTSUZ VE AYRILMAYA YAKIN

Okan Buruk, ayrılığı gündemde olan Hakim Ziyech için ise daha net ifadeler kullandı. Ziyech ile görüştüğünü aktaran Buruk, Faslı futbolcunun aldığı süreden mutsuz olduğunu kendilerine söylediğini bildirdi. Hakim Ziyech'in transfer döneminin açılmasıyla birlikte başka takımlarla görüşeceğini dile getiren Okan Buruk, "Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarında vücut dili iyi olmayabiliyor. Açık olan bir şey var; oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın" diyerek sözlerini noktaladı.

ZIYECH'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldığı süre boyunca 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.