Okan Buruk, Fener'i 2-1 yenen Galatasaray'ın bu sezon en rahat maçını oynadığını söyledi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora da gidebilirdik. Maçın başından sonuna kadar o üstünlüğü elimizde tuttuk" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Sezonun en rahat maçlarından birini oynadıklarını ifade eden Okan Buruk, "Tabii ki oyuncularımla başlayacağım. Bugün maçın başından sonuna kadar çok istekli bir oyun. Maça iyi hazırlandılar. Sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da çok fazla doğru şey yaptık. Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora da gidebilirdik. Maçın başından sonuna kadar o üstünlüğü elimizde tuttuk. 2-1 olunca biraz daha galibiyeti koruma içgüdüsü ortaya çıkabiliyor. Birçok şeyi iyi yaptık. İstediğimiz ve planladığımız gibi yaptık. Tabii ki çok önemli oyunculara karşı oynuyorsunuz. İki kanadı, geçiş oyununu iyi oynayan oyuncular. Buna hiç şans vermedik. Ön alan baskımıza karşı rakibin uzun topları vardı. Çok daha farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi. Bugün bizi stadyumda destekleyen Galatasaray taraftarı, oyuncularımızla birleştiler. Onlara teşekkür etmek, oyuncularımı kutlamak istiyorum. Bir final veya şampiyonluk maçı oynamadık. Sadece bir galibiyet aldık. Bu oyunu ve özgüveni devam ettirip bir sonraki maça gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı için çok sert bir yarış devam ediyor. 9'uncu hafta takımların birbirine olan yakınlığı... 4 büyük takım ve Amedspor ligde çok iyi bir şekilde geliyorlar. Bu yarış devam edecek. Bu galibiyetin sevincini bu akşam yaşayıp yarından sonra Konyaspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Üstüne Stuttgart ve Amedspor maçları var. Oraya kadar 3 maçı da kazanıp girmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'MAÇ SONU YAŞANABİLECEK ŞEYLER'

Maç sonunda yaşanan gerginliğin sorulması üzerine Buruk, "Açıkçası çok da ne olduğunu göremedik. Çok fazla insan saha içerisindeydi. Maç sonu oyuncuların sinirleri, tepkileri ortaya çıkıyor. Özellikle kaybeden takım için... Maç sonu bunlar yaşanabilecek şeyler. Maçın 1'inci dakikası saha karıştı ondan sonra bir şey olmadı. Bununla ilgili gerekli cezalar verilecektir. Biz de girdik, oyuncularımızı ayırmaya çalıştık. Maalesef bu gerginlikler maç sonunda oluyor. Özellikle kaybeden takımın oyuncusu ortaya çıkartabiliyor" dedi.

'HEP FENERBAHÇE İLE YARIŞTIK'

Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı dönemde hep Fenerbahçe ile yarıştıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Bir kere tabii ki 4 sene, bu 5'inci senem. Hep Fenerbahçe ile yarıştık. Hep onlara karşı kazanmak için planlar yaptık. Bu planlarımız da hep tuttu. Tabii ki bir özgüven de var. Psikolojik olarak bazen bu maçlara daha üstün çıkarsınız. Hem içeride hem dışarıda aynı oyunları oynadık. Hep kazanmaya oynadık. Berabere kaldığımız belki bir maçı söyleyebilirim üzülmediğim olan. Vincic'in yönettiği, kendi sahamızdaki maç. O maçtaki beraberlik üzülmediğim bir beraberlikti. Onun dışında hep kazanmaya oynadık. Kazanmaya oynadığımız için özgüvenle galibiyetleri aldık" sözlerini sarf etti.

53 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Biz ne zaman tam takım olduk, belki çok yeni. Bugün ilk defa tam takımdık. Herkes bugün oynamak için hazırdı. Kulübemiz de çok kuvvetliydi. Transfer dönemi bizim için maalesef hep geç kapanıyor. 4 takıma baktığınızda o transferleri geç tamamlıyorlar. Oyuncuların gelmesi, takımı tanıması... Belki eylül ayı bu süreyi alıyor. Ekim ayında sakatların da dönmesiyle oyuncuları en hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sürede dalgalanmalar oluyor. Batrakov çok iyi bir oyun ortaya koydu. O da her geçen gün daha iyi tanıyor. Bu alışkanlıkların da bir süre olması gayet normal. Buralarda eleştirilmek de gayet normal. Herkesi yen geç diye bekliyorlar. Futbolun içerisinde bunlar var. Bundan sonra bunu devam ettirmemiz lazım."

'İLK YARI TOPU ÇOK FAZLA VERMEDİK'

İlk yarı Fenerbahçe'ye topu çok fazla vermediklerini söyleyen Buruk, "Aston Villa maçına da baktığımızda, daha çok kendi yarı sahasına yakın bölgede karşılamaya çalıştılar. Lukaku ile oynayınca çok ön alan baskısı yapacaklarını beklemedik. Stoperleri genişletmemiz ve hücumdaki oyuncuların yer değiştirmeleri... Bunu özellikle sağ taraftan çok net bir şekilde yaptık. Devamında da soldan Barış'ın bire birleri etkili olduk. Rakibe ilk yarı topu da çok fazla vermedik. Onlara geçtiğinde de çok çabuk kazandık. Rakipten çok hızlı topu kazandığımızı görebilirsiniz. Rakibimizin ikinci yarıda belli bölümden sonra gelmeye çalıştığını gördük. 2-1'den sonra daha fazla bu riskleri almaya çalıştılar" dedi.

'OYUNCULARIN LİGE ADAPTE OLMALARI BİR SÜRE ALIYOR'

Dünya Kupası'na giden oyuncuların lige adapte olmasının zaman aldığını dile getiren Okan Buruk, "Bu sene farklı bir sene. Milli oyuncular, Dünya Kupası yaşadılar. Daha sonra tekrar sezona başladılar. Bu oyuncuların tekrar lige adapte olmaları bir süre alıyor. Galatasaray'ın ikinci yarılarda oyundan düşüyor fikrine fiziksel olarak katılmıyorum. Lille maçı bu anlamda bizim kaderimizi değiştiren maçlardan biriydi. Bu Lizbon da olabilirdi. Bu kırılmaları yaşamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'FUTBOL OYNANMAYACAK BİR ZEMİN DEĞİL'

Saha zeminin durumunun sorulmasının ardından Okan Buruk, "Yenilendi, oturdu aslında. Bazı yerlerde o boşlukları görebilirsiniz. Gençlerbirliği ile oynadığımız maç ile bu stadı karşılaştırmak bana garip geldi. Barcelona takımını böyle bir zeminle oynadığı için mutlu olmuştu. Futbol oynanmayacak bir zemin değil. Daha iyisi olabilir mi, olması gerekiyor. Barcelona ve Kasımpaşa maçlarında daha iyiydi. Biraz geriye gitmiş" diye cevap verdi.

Doğum günü hediyesi olarak oyuncularından galibiyet istediğini hatırlatan Buruk, "Ben 2 maç istemiştim. Onu biraz daha artırabilirim. Bu hafta İlkay'ın doğum gününü kutladık, Abdullah Kavukcu'nun doğum gününü kutladık. Onlar da Fenerbahçe maçının galibiyetini istedi. Bunu biraz paylaşmış olduk. Derbi maçını kazanmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Galatasaray taraftarını mutlu etmek de mutlu ediyor" sözlerini kullandı.

'LEMİNA VE TORREİRA BUGÜN ÇOK İYİ OYNADI'

Orta sahadaki oyuncuların yeterliliğinden bahseden 53 yaşındaki teknik adam, "Lemina ve Torreira bugün çok iyi oynadı. Oraya hiç dokunmak istemedim. Lesley, Nhaga ve İlkay... Gerçekten iyi çalışıyorlar ve daha çok süre vermemiz gerekiyor. Orta sahada oynamak için bekleyen çok fazla oyuncumuz var. Bu süreçte oynatacağım. Orta sahada bir sıkıntı çekmiyoruz. Her zaman daha iyisi olabilir mi, daha iyisini yapabilir miyiz? Diye düşünüyoruz. İlkay çok önemli bir oyuncu ve karakter. Oynadığı zaman hep yüzde 100'ünü veriyor. Lesley ve Nhaga'ya da daha çok oynatmamız ve süre vermemiz lazım. Ben daha az süre verdiğim için onları tam olarak değerlendiremiyoruz" dedi.

'BATRAKOV İYİ BİR TAKIM OYUNCUSU'

Son olarak Batrakov hakkında değerlendirmelerde bulunan Buruk, "İyi bir takım oyuncusu. Geldiği takımda ikinci bölgede savunan bir takımdan burada baskıları yapan bir takıma döndü. Osimhen ile öndeki baskıları yapıyor ve orta sahaya çok fazla yardım etti. Savunma anlamında da gelişiyor ve katkı veriyor. Oynamaya aç ve takımın başarısını etkileyen bir oyuncu. Bu anlamda çok mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı