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Okan Buruk, Başakşehir Maçında 8 Değişiklik Yaptı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçına göre kadroda büyük değişiklikler yaparak 11'de 8 oyuncu değiştirdi. Taraftarlar da deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası oynadıkları maça göre bu mücadelenin 11'inde 8 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Başakşehir ile oynadıkları maça göre bu müsabakada 8 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Elias Jelert, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Efe Akman, Yusuf Demir ve Mcihy Batshuayi'nin yerine Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'e görev verdi.

Kerem Demirbay ligde 10 maç sonra 11'de

Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın, sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Sara'nın yokluğunda Kerem Demirbay 11'de başladı. Bu sezon son olarak Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde 11'de görev alan Demirbay, Başakşehir müsabakasıyla ligde 7 maç sonra 11'de yer aldı. Okan Buruk, 31 yaşındaki futbolcu, hafta içinde yapılan müsabakada da 11'de görev vermişti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Bekran Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

Taraftarlar, deplasmanda yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarı, Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen deplasman tribününü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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