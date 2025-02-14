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Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a 4-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuç sonrası 'Okan Buruk istifa' sesleri sosyal medyada yükseldi. Galatasaray taraftarları, mağlubiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk ve yönetim hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a 4-1 gibi ağır bir mağlubiyetle yenildi. Bu sonuç sonrasında sosyal medyada ve taraftar arasında ' Okan Buruk istifa' sesleri yükseldi.

TEPKİ YAĞDI

Maçın ardından sosyal medya platformlarında Galatasaray taraftarları, takımın teknik direktörü Okan Buruk'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Okan Buruk istifa" etiketi X gibi sosyal medya mecralarında trend oldu. Taraftarlar, 4-1'lik mağlubiyetin ardından takımın gösterdiği kötü performansa ve Buruk'un stratejilerine tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar, Buruk'un görevini bırakması gerektiğini belirtirken, diğerleri de sadece Buruk'u değil, Galatasaray yönetimini de eleştirdi. Tepkilerin çoğu, Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısız performansına odaklanırken, bazı yorumlar da oyunculara yönelik sert eleştiriler içeriyordu. X platformunda "okanburukistifa" hashtagi kısa süre içerisinde Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi.

İşte o tweetlerden bazıları;

"Okan Buruk istifa etmeli, sezon sonuna kadar bu kafa yapısıyla devam edilmez."

"Hayatımda böyle ezildiğimiz bir maç görmedim, bu rezalet kabul edilemez. Okan Buruk istifa etmeli."

"Galatasaraylılıktan utandım, Avrupa'daki bu başarısızlık kabul edilemez. Hem Okan Buruk hem de yönetim istifa etmeli."

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıErgül Özcan:

Türkiyede hakemsaray, dışarıda Galatasaray.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

türk hakemi ile maç almaya benzemez

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

galatasaray türk hakemlerin olmadığı maçta eksik kadro durumuna düşüyor penaltı kazanamıyor kırmızı kart görüyor ..avrupa kollanmayınca sonuç ortada ..

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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Hayatımda böyle ezik maç hatırlamıyorum?? Bjk 5 attı ya daha beter etti

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Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

Sahtekarlıklar burada işlemiyor yapacak birşey yok.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu sonucu bazı takımlar kaldırabilir ama Galatasaraylılar asla. Maç ortada iken kaan ayhan dıçtı batırdı maçı, gönderin gitsin

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Türkiye'ye benzemez orası tabi. Ukala, utanmaz Okan'ı da başkanını da dikkate almazlar.

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Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

bazı çapsızlar görüyorum yorumlarda ebe arkadaş sonuçta Türk takımı ülkemizi temsil ediyor, bu tip yorumlar yakışmıyor hangi takımlı olursanız olun

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Haber YorumlarıHakan Sevgili:

UEFA ve Süper kupayı hatirlatirim o zamana. Maç hakemsiz mi oynaniyodu

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yeni transfer maritan mo neyse. Çok beğendim valla hakeme sarı kart görmek için nasıl depar attı maşaallah. 90. Dakika da az kaldinsakatlanacakti. iki hareket yaptı. Yoruldu garibim ya.

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