Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a 4-1 gibi ağır bir mağlubiyetle yenildi. Bu sonuç sonrasında sosyal medyada ve taraftar arasında ' Okan Buruk istifa' sesleri yükseldi.

TEPKİ YAĞDI

Maçın ardından sosyal medya platformlarında Galatasaray taraftarları, takımın teknik direktörü Okan Buruk'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Okan Buruk istifa" etiketi X gibi sosyal medya mecralarında trend oldu. Taraftarlar, 4-1'lik mağlubiyetin ardından takımın gösterdiği kötü performansa ve Buruk'un stratejilerine tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar, Buruk'un görevini bırakması gerektiğini belirtirken, diğerleri de sadece Buruk'u değil, Galatasaray yönetimini de eleştirdi. Tepkilerin çoğu, Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısız performansına odaklanırken, bazı yorumlar da oyunculara yönelik sert eleştiriler içeriyordu. X platformunda "okanburukistifa" hashtagi kısa süre içerisinde Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi.

İşte o tweetlerden bazıları;

"Okan Buruk istifa etmeli, sezon sonuna kadar bu kafa yapısıyla devam edilmez."

"Hayatımda böyle ezildiğimiz bir maç görmedim, bu rezalet kabul edilemez. Okan Buruk istifa etmeli."

"Galatasaraylılıktan utandım, Avrupa'daki bu başarısızlık kabul edilemez. Hem Okan Buruk hem de yönetim istifa etmeli."