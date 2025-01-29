Üye Girişi
Haberler
FED, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş

İsrail sınırında kaybolmuşlardı! 3 Türk'ün akıbeti belli oldu
Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, eski takım arkadaşı Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi. Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertler için doğru transfer olduğunu söyleyen Oğuzhan, "Bizi çok kurtardı ama 80 dakika çekiyorduk. Hiç defans yapmıyordu. Mourinho, belki onu o konuda ikna edebilir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda futbol kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN İŞ YAPAR"

KAFA Sports'a açıklamalarda Oğuzhan Özyakup, "Benim döneminde çok iyi bir futbolcuydu. Suudi Arabistan Ligi'nde de izledim ama son dönemde çok oynayamadı. Talisca, her zaman iş yapar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇ DEFANS YAPMIYORDU, MOURINHO BELKİ İKNA EDEBİLİR"

"Sizi çok kurtardı" şeklinde hatırlatma yapılan Oğuzhan, "Çok kurtardı ama 80 dakika çekiyorduk. Hiç defans yapmıyordu. Mourinho, belki onu o konuda ikna edebilir. Bir sorun daha olacak. Dzeko ve En-Nesyri birlikte oynuyorlar. Kimi oturtacak? Onlar hocanın problemi. Talisca, 10 numara pozisyonunda bence Fenerbahçe'ye gerekli bir oyuncu. Talisca, bildiğimiz Talisca ise yüzde yüz iş yapar. Biraz daha altı olsa bile iş yapar ama görmek lazım. Fitse kesinlikle doğru. Talisca, iş yapar" diye konuştu.

Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

"HEPİMİZ ŞAŞIRDIK KALDIK"

Talisca'nın ayak içinin çok iyi olduğunu anlatan ve Brezilyalı yıldız ile ilgili Beşiktaş'taki bir antrenman anısını anlatan Oğuzhan Özyakup, "Ayak içi çok iyiydi, çok net. Takım hemen hemen aynı kiloyu yapıyordu. İncecik, hiçbir kası yok ama ayak içi inanılmaz iyi, inanılmaz sert. 25'ten ayak içi vuruyordu. Biz hareketi yapacağız. Taktı. Ben de tesadüfen oradayım. Aldı, en sona taktı. Çat çat seti bitirdi. Hepimiz şaşırdık kaldık. Çünkü kas yok. Beklemezsiniz çünkü salonda da hiç yok. Fitnessa hiç girmez. Sonra konuştuk onunla biraz. Çok basitti onun için. Onun genetik orada çok gücü var. 25-30 metreden gerilmeden ayak içi vuruyordu. Fenerbahçe'nin doğru transferi. O pozisyona kesinlikle ihtiyaç vardı. Fitse yüzde yüz doğru" sözlerini sarf etti.

Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

"BEŞİKTAŞLI OĞUZHAN" OLARAK BIRAKMIŞTI

Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup, geçen yaz yaptığı açıklamayla 31 yaşında futbolu bıraktığını resmen açıklamıştı. Beşiktaşlı olarak anılmak istediği belirten Oğuzhan, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcunun nasip olamayacağı anılara sahibim.

Ancak son 2 sezonda ve özellikle bu sezon oynadığım oyun artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için 'para kazandığım bir iş' olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbol keyif aldığım sürece oynayacaktım ve futbol felsefemi sahaya yansıtamadığım anda vedanın en doğrusu olacağını biliyordum.

Bu yaz Süper Lig'den teklif aldım ve takımlarla da görüştüm, kendimi çok değerli hissettim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim için bu teklifi kabul etmemenin en doğrusu olacağını düşündüm. İstediğim için başka bir kulüpte oynamak mümkün değildi.

Birkaç ayda vereceğim bu karar için son birkaç gündür hep bu anın nasıl olacağını düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değer karşılığında elde ettiğim hedefler nedeniyle huzurluyum. Futbol kariyerimi sonlandırdığımı sizlerle paylaşarak karar aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim."

Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı
img

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
img

Barack Obama ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi

Ahmed Şara'nın görevi resmen belli oldu
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.