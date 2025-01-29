Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

Geçtiğimiz aylarda futbol kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN İŞ YAPAR"

KAFA Sports'a açıklamalarda Oğuzhan Özyakup, "Benim döneminde çok iyi bir futbolcuydu. Suudi Arabistan Ligi'nde de izledim ama son dönemde çok oynayamadı. Talisca, her zaman iş yapar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇ DEFANS YAPMIYORDU, MOURINHO BELKİ İKNA EDEBİLİR"

"Sizi çok kurtardı" şeklinde hatırlatma yapılan Oğuzhan, "Çok kurtardı ama 80 dakika çekiyorduk. Hiç defans yapmıyordu. Mourinho, belki onu o konuda ikna edebilir. Bir sorun daha olacak. Dzeko ve En-Nesyri birlikte oynuyorlar. Kimi oturtacak? Onlar hocanın problemi. Talisca, 10 numara pozisyonunda bence Fenerbahçe'ye gerekli bir oyuncu. Talisca, bildiğimiz Talisca ise yüzde yüz iş yapar. Biraz daha altı olsa bile iş yapar ama görmek lazım. Fitse kesinlikle doğru. Talisca, iş yapar" diye konuştu.

"HEPİMİZ ŞAŞIRDIK KALDIK"

Talisca'nın ayak içinin çok iyi olduğunu anlatan ve Brezilyalı yıldız ile ilgili Beşiktaş'taki bir antrenman anısını anlatan Oğuzhan Özyakup, "Ayak içi çok iyiydi, çok net. Takım hemen hemen aynı kiloyu yapıyordu. İncecik, hiçbir kası yok ama ayak içi inanılmaz iyi, inanılmaz sert. 25'ten ayak içi vuruyordu. Biz hareketi yapacağız. Taktı. Ben de tesadüfen oradayım. Aldı, en sona taktı. Çat çat seti bitirdi. Hepimiz şaşırdık kaldık. Çünkü kas yok. Beklemezsiniz çünkü salonda da hiç yok. Fitnessa hiç girmez. Sonra konuştuk onunla biraz. Çok basitti onun için. Onun genetik orada çok gücü var. 25-30 metreden gerilmeden ayak içi vuruyordu. Fenerbahçe'nin doğru transferi. O pozisyona kesinlikle ihtiyaç vardı. Fitse yüzde yüz doğru" sözlerini sarf etti.

"BEŞİKTAŞLI OĞUZHAN" OLARAK BIRAKMIŞTI

Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup, geçen yaz yaptığı açıklamayla 31 yaşında futbolu bıraktığını resmen açıklamıştı. Beşiktaşlı olarak anılmak istediği belirten Oğuzhan, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcunun nasip olamayacağı anılara sahibim.

Ancak son 2 sezonda ve özellikle bu sezon oynadığım oyun artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için 'para kazandığım bir iş' olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbol keyif aldığım sürece oynayacaktım ve futbol felsefemi sahaya yansıtamadığım anda vedanın en doğrusu olacağını biliyordum.

Bu yaz Süper Lig'den teklif aldım ve takımlarla da görüştüm, kendimi çok değerli hissettim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim için bu teklifi kabul etmemenin en doğrusu olacağını düşündüm. İstediğim için başka bir kulüpte oynamak mümkün değildi.

Birkaç ayda vereceğim bu karar için son birkaç gündür hep bu anın nasıl olacağını düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değer karşılığında elde ettiğim hedefler nedeniyle huzurluyum. Futbol kariyerimi sonlandırdığımı sizlerle paylaşarak karar aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim."