Hollanda'ya gitmeyi mi bekledin Oğuzhan! Attığı gol rakip futbolcuların bile ağzını açık bıraktı

Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekipte oyuna 62. dakikada giren Oğuzhan Özyakup, 72. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde enfes bir golle takımını öne geçirdi. 89. dakikada Doğan Erdoğan ikici sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ev sahibi takıma beraberliği getiren gol ise 90+5. dakikada geldi. Fortuna Sittard bu sonuç ile ligdeki ilk puanını aldı.