Hollanda'ya gitmeyi mi bekledin Oğuzhan! Attığı gol rakip futbolcuların bile ağzını açık bıraktı
Spor Haberleri
Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekipte oyuna 62. dakikada giren Oğuzhan Özyakup, 72. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde enfes bir golle takımını öne geçirdi. 89. dakikada Doğan Erdoğan ikici sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ev sahibi takıma beraberliği getiren gol ise 90+5. dakikada geldi. Fortuna Sittard bu sonuç ile ligdeki ilk puanını aldı.
NEC Nijmegen ile Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Goffertstadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
BURAK BIRAKTI, OĞUZHAN AFFETMEDİ
Fortuna Sittard'da karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Oğuzhan Özyakup, 72. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde ceza sahası dışından enfes bir gol attı. Konuk ekibin bir başka Türk futbolcusu Doğan Erdoğan ise 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
FORTUNA SITTARD İLK PUANINI ALDI
NEC Nijmegen'e beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Marques kaydetti. Mücadele 1-1 sona ererken Fortuna Sittard bu sezon ilk puanını kazandı.