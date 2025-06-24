Oğulcan Çağlayan Kocaelispor ile Yola Devam Ediyor

Oğulcan Çağlayan Kocaelispor ile Yola Devam Ediyor
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Kocaelispor'un başarılı oyuncusu Oğulcan Çağlayan, kulüp yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından yeni sezonda da Kocaelispor'da kalacağını duyurdu. Oyuncu, taraftarları ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederek, 'Yapacak daha çok şeyimiz var' şeklinde ifadelerde bulundu.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan sessizliği sona erdi. Yönetim ile masaya oturan başarılı oyuncu, "Yola devam. Yapacak daha çok şeyimiz var" diyerek kulüpte kaldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in ağustos ayında başlayacak yeni sezonunda mücadele edecek Kocaelispor'da haftalardır sürüncemede kalan Oğulcan Çağlayan konusuna nokta koyuldu. 1. Lig'deki şampiyonlukta takıma en çok gol katkısı veren başarılı oyuncunun şampiyonluğun resmi olarak ilan edildiği gün yaptığı açıklamalar, yönetimin uzun süre oyuncunun transferi konusunda sessiz kalması ve oyuncuyla temas kurmaması Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmasına rağmen, belli bir bonservis bedeliyle gönderileceğine dair kanaat oluşturdu. Taraftarın sahiplendiği ve gitmemesi için yüzlerce sosyal medya paylaşımı yaptığı Oğulcan Çağlayan, kulüp yönetimiyle masaya oturdu ve Kocaelispor ile Süper Lig mücadelesi verme kararı alındı.

"Yapacak daha çok şeyimiz var"

Başarılı oyuncu kulüple yapılan anlaşmayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. 'Yola Devam' sloganıyla paylaşım yapan Oğulcan Çağlayan, "Şanlı Kocaelispor formasıyla, hak ettiğimiz yerde, bu şehre layık olduğu mutlulukları yaşatmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Biz çok güzel bir aileyiz. Birlikte yapacak daha çok şeyimiz var. Her zaman sevgisini ve desteğini hissettiren taraftarlarımıza, başkanımız Recep Durul'a, hocamıza, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkürler. Yola devam" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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