O yüzden 'Evet' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Güncelleme:
Kante'nin menajeri ile Dubai'de bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe, oyuncu tarafı ile anlaşma sağladı. Alman basını, Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdu. Haberde, Kante'nin Fenerbahçe'nin başarılı gidişatından, Guendouzi hamlesinden, kendisine sunulan projelerden ve kulübün vizyonundan çok etkilendiği belirtildi.

  • Fenerbahçe, N'Golo Kante ile bireysel şartlarda anlaşma sağladı.
  • Fenerbahçe, Kante'ye Al-Ittihad'daki mevcut maaşına kıyasla yaklaşık %70-80 daha düşük bir maaş teklif etti ve bu teklif kabul edildi.
  • Fenerbahçe, Kante ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı ve Al-Ittihad ile bonservis pazarlıklarına başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferinde mutlu sona yaklaşıyor.

KANTE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Dubai'ye giden Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek,34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Kante'nin bireysel şartlarında anlaşma sağlandı. Sky, sarı-lacivertlilerin Kante'ye Al-Ittihad'daki mevcut maaşına kıyasla yaklaşık %70-80 oranında daha düşük bir maaş teklif ettiğini ve kabul edildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE'Yİ SEÇME NEDENİ

Alman basını SKY De, Fransız orta saha oyuncusunun neden Fenerbahçe'ye ikna olduğunu haberleştirdi. Haberde, yıldız ismin Fenerbahçe'nin başarılı gidişatından, Matteo Guendouzi hamlesinden, kendisine sunulan projelerden ve kulübün vizyonundan çok etkilendiği, bu nedenle de teklife olumlu yaklaştığı dile getirildi.

AL ITTIHAD İLE GÖRÜŞMELE SÜRÜYOR

Kante ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, gözünü yıldız oyuncunun kulübü Al Ittihad'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi ekibi ile bonservis pazarlıklarına başladı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçeli yöneticiler, hafta sonuna kadar yıldız ismi İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
