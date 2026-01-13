O yüzden 'Evet' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferinde mutlu sona yaklaşıyor.

KANTE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Dubai'ye giden Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek,34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Kante'nin bireysel şartlarında anlaşma sağlandı. Sky, sarı-lacivertlilerin Kante'ye Al-Ittihad'daki mevcut maaşına kıyasla yaklaşık %70-80 oranında daha düşük bir maaş teklif ettiğini ve kabul edildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE'Yİ SEÇME NEDENİ

Alman basını SKY De, Fransız orta saha oyuncusunun neden Fenerbahçe'ye ikna olduğunu haberleştirdi. Haberde, yıldız ismin Fenerbahçe'nin başarılı gidişatından, Matteo Guendouzi hamlesinden, kendisine sunulan projelerden ve kulübün vizyonundan çok etkilendiği, bu nedenle de teklife olumlu yaklaştığı dile getirildi.

AL ITTIHAD İLE GÖRÜŞMELE SÜRÜYOR

Kante ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, gözünü yıldız oyuncunun kulübü Al Ittihad'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi ekibi ile bonservis pazarlıklarına başladı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçeli yöneticiler, hafta sonuna kadar yıldız ismi İstanbul'a getirmeyi planlıyor.