Nuri Şahin: Antalyaspor'u Hak Ederek Yendik

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Antalyaspor karşısında hak ederek kazandıklarını söyledi. Şahin ayrıca Antalya şehrinin ve Antalyaspor'un da hayatında önemli bir noktası olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, hak ederek kazandıkları bir mücadele olduğunu belirterek, "Kendi bireysel hatalarımızdan birkaç pozisyon verdik. Antalyaspor da iyi futbolculara sahip bir takım. Önemli bir galibiyet, iyi oyun ve güzel goller oldu. Duran toptan uzun zamandır gol atamıyorduk, iyi oldu" dedi.

"Benim görevim Başakşehir ile maç kazanmak"

Teknik direktörlük kariyerine başladığı Antalyaspor'un kendisin için ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Şahin, "Antalya şehrinin ve Antalyaspor'un benim hayatımda çok önemli bir noktası var. Sadece futbolculuk hayatımda değil, teknik direktörlük hayatımda değil, hayatım anlamında bana çok şey kattı. Hem Antalya şehri hem Antalyaspor Türk futboluna bir hoca kazandırdı. Zor zamanlarımızda hep yanımda oldular. Onların yeri bende çok farklı, her zaman da öyle kalacak. Çok açık olacağım, hiç taraftara da oynayamayacağım, 4 golden sonra tabii ki çok sevindim. Çünkü ben Başakşehir'in teknik direktörüyüm, buraya maç kazanmaya geldik. Benim görevim Başakşehir ile maç kazanmak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA