Haberler

Nuri Şahin: 2-0 Geriden Dönmek Zor

Nuri Şahin: 2-0 Geriden Dönmek Zor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Konyaspor'a 2-1 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Şahin, ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını ve 2-0 geriye düştüğünde maçları kazanmanın zorluğuna dikkat çekti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ligi'nde 2-0 geriye düştüğünüz maçları kazanmak, puan almak gayet zor" dedi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Konyaspor'u tebrik ederim. Birinci yarıdan dolayı hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Oyunun özeti çok basit. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi ne toplu ne topsuz sahaya yansıttık. Konyaspor beklediğimiz gibi analiz ettiğimiz gibi oynadı. Jevtovic'i düşürerek, üçlü bir oyun kurarak aslında çok sürpriz bir şey yoktu oyunda. Ne yazık ki ona karşı aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık. Topla da çok yavaş oynadık. Yediğimiz goller çok çok basit. İkinci yarıda 2-0 geriye girmenin dezavantajıyla biraz daha fazla risk almaya çalıştık. İkinci yarı takım daha iyi oynadı ama Türkiye Ligi'nde 2-0 geriye düştüğünüz maçları kazanmak, puan almak gayet zor. Denedik olmadı ama bugün maçı okumak gerekirse çok basit. İlk yarıda oynadığımız oyun veya oynamadığımız oyun bize burada 0 puanla evimize dönmeyi uygun gördü" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Nejat İşler'e kafa atan gazeteciden açıklama var

Nejat İşler'e kafa atmıştı! O gazeteciden açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi Kadıoğlu

Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.