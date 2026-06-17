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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Norveç, Haaland'ın iki golüyle Irak'ı 4-1 mağlup etti. Irak'ın tek golü Hussein'den gelirken, Norveç'te Ostigard ve bir de kendi kalesine gol kaydedildi.

Stat: Boston

Hakemler: Pierre Atcho, Amos Abeigne Ndong, Bebito Ditsoga (Gabon)

Irak : Hachim, Ali (Dk. 73 Saadoun), Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh (Dk. 79 Muhanad Ali), Al-Ammari, Jasim (Dk. 73 Qasem), Ismael (Dk. 59 Iqbal), Al-Hamadi (Dk. 59 Farji), Hussein

Norveç : Nyland, Ajer, Wolfe (Dk. 73 Ostigard), Heggem, Ryerson, Berge, Odegaard (Dk. 81 Berg), Aursnes (Dk. 73 Thorstvedt), Sörloth (Dk. 73 Bobb), Haaland, Nusa (Dk. 73 Schjelderup)

Goller: Dk. 29 ve Dk. 43 Haaland, Dk. 76 Ostigard, Dk. 90+6 Hussein (kendi kalesine) ( Norveç ), Dk. 39 Hussein ( Irak )

Sarı kart: Dk. 86 Tahseen ( Irak )

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, ilk maçında Irak'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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