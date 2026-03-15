Nihat Kahveci, ''Osimhen değil'' deyip takımın en sevilen oyuncusunu açıkladı

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Kontraspor YouTube'da değerlendirdi. Nihat Kahveci, Galatasaray'ın en çok sevilen futbolcusunun Osimhen olmadığını belirterek kim olduğunu açıkladı.

''YILMAYAN BİR BARIŞ ALPER YILMAZ''

Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın performansı hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Yılmayan bir Barış Alper Yılmaz var. Mücadele, hırs, atletizmini konuşturtuyor bize. Süper Lig için açık ara fark yaratan bir özellik ama Barış Alper bu seviyeyi öyle bir yere getirmiş ki Şampiyonlar Ligi'nde sol beklere, eşleştiği rakiplerine en çok kart gösterten oyuncu modeli. Bu inanılmaz bir durum." dedi.

''G.SARAY TARİHİNE ADIM ADIM İSMİNİ YAZDIRIYOR''

Uğurcan Çakır'dan da övgüyle bahseden Nihat Kahveci, "Uğurcan bir kaleciden fazlası. Uğurcan libero, Uğurcan 6 numara, Uğurcan forvet arkası oyuncusu... Geriden attığı paslar, oyun kurulumu, Lang'a attığı, Barış'a attığı uzun toplar, merkezde gördüğü oyunculara attığı toplar... Ayaklarını kullanıyor, ellerini kullanıyor, kafasını kullanıyor... Bir de bir o kadar centilmen. Galatasaray bu kaleci konusunda şanslı. Simovic, Taffarel, Mondragon, Muslera, şimdi de Uğurcan. Galatasaray tarihine adım adım ismini yazdırıyor. Atanın, tutanın önemli olacak.'' ifadelerini kullandı.

''EN SEVİLEN OYUNCU OSIMHEN DEĞİL NHAGA''

Ara transfer döneminde transfer edilen Ngaha'nın taraftarlar tarafından takım içerisinde en çok sevilen oyuncu olduğunu belirten Kahveci, "Kimse Galatasaray'ın en çok sevilen oyuncusu Osimhen demesin. Galatasaray'ın en çok sevilen futbolcusu bugün (dün) tekrar kanıtlandı. Bunu biraz ironili söylüyorum. Nhaga, Galatasaray stadında ilk maçına çıkmıştı, ilk topa dokunduğu an stat yıkılmıştı. Bir oyuncuya bu kadar sevgi nedir dedik. Bugün (dün) yine oyuna girdi, ilk topa dokundu, stat yıkıldı. Golde bir orta saha oyuncusunun oraya gitmesi çok önemli. Golü attı, depar attı, karşılık veriyorum bu sevgiye dedi. Alanya deplasmanında da iyi oynayıp şık bir gol atmıştı." değerlendirmesinde bulundu.