Niğde'de Geleneksel Türk Okçuluğu Kursuna Yoğun İlgi

Niğde'deki geleneksel Türk okçuluğu kursiyerleri, hem hobilerini geliştiriyor hem de gelecekteki yarışmalara hazırlanıyor.

Her yaş gurubundan yoğun talep gören kursta eğitmenler eşliğinde haftanın belirli günlerinde yapılan antrenmanlarda kursiyerlere geleneksel Türk okçuluğu öğretiliyor. Temel duruş, nişan alma, nefes kontrolü ve hedefe odaklanma tekniklerinin öğretildiği kursta, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağladığı vurgulanırken, birçok kursiyerin ilerleyen dönemde yarışmalara katılmak üzere hazırlandığı belirtildi.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Tuğrul Burak Yazgı, kursun kültürel ve sportif açıdan önemine dikkat çekti. Yazgı, "Geleneksel Türk okçuluğu bizim gerçek atasporumuz. Orta Asya'dan günümüze hem savaş hem av hem de eğlence amacıyla yapılan bu spor, günümüzde hem fiziksel hem zihinsel olarak büyük katkı sağlıyor. Modern okçulukta kullanılan malzemelerden farklı olarak, geleneksel Türk okçuluğunda sadece ahşap oklar ve gerçek tüyler kullanılıyor" dedi.

"Okçuluk, duruş ve konsantrasyonu geliştiriyor"

Yazgı, ayrıca teknolojinin yoğun etkisi altındaki çocukların duruş bozuklukları, konsantrasyon eksikliği ve motivasyon sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, okçuluğun bu sorunlara çözüm sunduğunu söyledi.

Burak Yazgı, "Özellikle son dönemde skolyoz vakalarında artış var. Beden eğitimi öğretmeni olarak bunu gözlemliyorum. Doktorlar da okçuluk ve yüzme ile bu durumun düzeltilebileceğini öneriyor. Okçuluk, odaklanmayı artıran ve uzun süreli konsantrasyon sağlayan bir spor. Yaş sınırı yok, 7'den 77'ye herkes katılabiliyor. Hedefimiz, daha çok çocuğun ve gencin bu spora yönelmesi" diye konuştu.

Kursiyerlerden İrem Naz Ayhan, okul sporlarında elde ettiği derecelerden ve okçuluğun konsantrasyonunu artırmasından bahsetti.

Beden eğitimi öğretmeni sayesinde okçuluk sporu ile tanıştığını söyleyen Ayhan, "Atalılarımızdan gelen bir spor ben de tarihe ilgim olduğu için başladım. Birçok spor dalı ile ilgileniyorum. Okuçulukla Hem duruşum ve odaklanan değişti. Okul sporlarına katılıyorum, üç tane birinciliğim var. Nevşehir'de düzenlenen yarıştan da derecem var. Okçuluk sayesinde hedefe odaklanmam arttı ve derslerdeki performansım da olumlu etkilendi" ifadelerini kullandı.

Tarih öğretmenliği mezunu Lale Karabacak ise, "Türk tarihine ve kültürüne ilgim nedeniyle okçuluğa hep merakım vardı. Niğde'de böyle bir kurs olduğunu duyunca hemen katıldım ve arkadaşımı da getirdim. Okçuluk bana çok şey kattı. Öğretmenlik stresli bir meslek burada hem stresimi atıyorum hem hobimi geliştiriyorum. Ayrıca bayan olarak bu sporda daha aktif olmak istiyorum. İleride yarışmalarda derece almayı hedefliyorum ve düzenli çalışıyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE