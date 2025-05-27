Niğde Boks Takımı, Okul Sporları Gençler B Türkiye Şampiyonası'ndan Üç Madalya ile Döndü

Niğde Boks Takımı, Okul Sporları Gençler B Türkiye Şampiyonası'ndan Üç Madalya ile Döndü
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Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden genç boksörler, Gökçe Daban gümüş, Hayrunnisa Turgut ve Zehra Ünlü bronz madalya kazanarak şehre gurur yaşattı.

Ordu'da 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden genç sporcular, elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldu.

Farklı kategorilerde ringe çıkan Niğdeli boksörler, şampiyonadan üç madalya ile döndü. 48 kiloda mücadele eden Gökçe Daban Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, 52 kiloda Hayrunnisa Turgut ve 79 kiloda Zehra Ünlü Türkiye üçüncüsü oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada derece elde eden sporcular ve bu başarılarda katkısı olan antrenör Abdurrahman Özben başarılarından dolayı tebrik edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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