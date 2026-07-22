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Niğde Erkek Badminton Takımı şampiyon oldu

Niğde Erkek Badminton Takımı şampiyon oldu
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Çankırı'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Birinciliği'nde Niğde'yi temsil eden erkek takımı, şampiyonluğa ulaştı. Niğdeli sporcular, ağustos ayında Eskişehir'deki organizasyona katılmaya hak kazandı.

Çankırı'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Birinciliği müsabakalarında Niğde'yi temsil eden erkek badminton takımı, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

17-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda başarılı bir performans sergileyen Niğdeli sporcular, rakiplerini geride bırakarak erkekler kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Elde edilen şampiyonlukla birlikte Niğde takımı, ağustos ayında Eskişehir'de düzenlenecek organizasyona katılma hakkı kazandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şampiyon sporcular ile başarıda emeği bulunan antrenörler ve destek verenler tebrik edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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