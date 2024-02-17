Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları Tamamlandı

Güncelleme:

Nevşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları tamamlandı. Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri ve İstanbul'dan 350 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalarda liderler belirlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, dereceye giren takımlara madalyalarını takdim etti.

Nevşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları tamamlandı.

Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri ve İstanbul'dan 350 sporcunun katılımıyla 13 Şubat'ta başlayan müsabakalarda liderler belli oldu.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucu kızlar A Grubu'nda Kayseri İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, B Grubu'nda İstanbul Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu, C Grubu'nda Ankara Gazi Gündüzalp Ortaokulu liderliğe ulaşırken, erkekler A Grubu'nda Kayseri 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi, B Grubu'nda Aksaray Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, C Grubu'nda Ankara Özel Nesibe Aydın Ortaokulu liderliği elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, dereceye giren takımların oyuncularına madalya verildi.

Kaynak: AA / Spor

Muhsin Özdemir Kırıkkale Voleybol Nevşehir Kırşehir İstanbul Gençlik Kayseri Aksaray Yozgat Ankara Niğde Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title