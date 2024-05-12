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Nesrin Cavadzade Avrupa Para Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

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Avrupa Para Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Nesrin Cavadzade, kadınlar K30 kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyonda madalya müsabakaları tamamlandı. Nesrin Cavadzade, finalde ev sahibi ülkeden Julija Karadakic'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler K30 kategorisinde yarışan Berkay Uslu ise 3'üncülük maçında karşılaştığı İspanyol Vicente Yanguez'i yenerek bronz madalya aldı.

Avrupa Para Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Nesrin Cavadzade, kadınlar K30 kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyonda madalya müsabakaları tamamlandı.

Nesrin Cavadzade, finalde ev sahibi ülkeden Julija Karadakic'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler K30 kategorisinde yarışan Berkay Uslu ise 3'üncülük maçında karşılaştığı İspanyol Vicente Yanguez'i yenerek bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Spor

Nesrin Cavadzade Hırvatistan Spor Güncel Haberler

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