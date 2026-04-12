Futbol: Nesine 2. Lig toplu sonuç
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta 32'nci ve 36'ncı hafta maçlarının sonuçları açıklandı. Kırmızı Grup'ta dikkat çeken sonuçlar arasında Aliağa Futbol'un Menemen FK'yi 5-0 yenmesi ve Ankara Demirspor'un Bursaspor'a 0-1 mağlup olması bulunuyor. Beyaz Grup'ta ise Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor'u 5-2'yle geçerken, MKE Ankaragücü Sultan Su İnegölspor'a 1-2 yenildi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 32'nci, Beyaz Grup'ta 36'ncı hafta tamamlandı.
Ligden alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Somaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Aliağa Futbol- Menemen FK: 5-0
KCT 1461 Trabzon FK-ISBAŞ Isparta 32 Spor : 1-3
Güzide Gebzespor-Fethiyespor: 1-2
Muşspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 2-1
Mardin 1969 Spor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1
Ankara Demirspor- Bursaspor : 0-1
Beyaz Grup:
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor- Gmg Kastamonuspor : 5-2
Karaman FK-Muğlaspor: 0-4
Karacabey Belediyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 3-3
Batman Petrolspor-Beykoz Anadoluspor: 0-1
Altınordu-Bucaspor 1928: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kepezspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Sultan Su İnegölspor: 1-2
Seza Çimento Elazığspor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-0
Adana 01 FK-İskenderunspor: 2-0