Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Beyaz Grup'ta 17. hafta maçlarının ardından Muğlaspor liderliği kaybetti. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor'u 4-2 yenerek liderlik koltuğunu devraldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından liderlik el değiştirdi.

Beyaz Grup'ta haftaya lider giren Muğlaspor, sahasında Karaman FK ile golsüz berabere kaldı. En yakın takipçisi Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 4-2'lik skorla geçerek liderlik koltuğunu devraldı.

Grupta sona eren 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR16121331191237
2.MUĞLASPOR1611322781936
3.BATMAN PETROLSPOR16113232171536
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR1696131171433
5.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR1692543182529
6.İSKENDERUNSPOR169162216628
7.ADANA 01 FK178452320328
8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR1683529191027
9.GMG KASTAMONUSPOR179082825327
10.MKE ANKARAGÜCÜ167452116525
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR166372325-221
12.MERKÜR JET ERBAASPOR166282432-820
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI164751817119
14.BEYKOZ ANADOLUSPOR1642101526-1114
15.KARAMAN FK162681323-1012
16.KARACABEY BELEDİYESPOR1633101325-1212
17.BUCASPOR 19281623111734-179
18.ALTINORDU161510831-238
19.KEPEZSPOR162212838-308

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Haberler.com
