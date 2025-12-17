Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Beyaz Grup'ta 17. hafta maçlarının ardından Muğlaspor liderliği kaybetti. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor'u 4-2 yenerek liderlik koltuğunu devraldı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından liderlik el değiştirdi.
Beyaz Grup'ta haftaya lider giren Muğlaspor, sahasında Karaman FK ile golsüz berabere kaldı. En yakın takipçisi Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 4-2'lik skorla geçerek liderlik koltuğunu devraldı.
Grupta sona eren 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|16
|12
|1
|3
|31
|19
|12
|37
|2.MUĞLASPOR
|16
|11
|3
|2
|27
|8
|19
|36
|3.BATMAN PETROLSPOR
|16
|11
|3
|2
|32
|17
|15
|36
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|16
|9
|6
|1
|31
|17
|14
|33
|5.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|16
|9
|2
|5
|43
|18
|25
|29
|6.İSKENDERUNSPOR
|16
|9
|1
|6
|22
|16
|6
|28
|7.ADANA 01 FK
|17
|8
|4
|5
|23
|20
|3
|28
|8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|16
|8
|3
|5
|29
|19
|10
|27
|9.GMG KASTAMONUSPOR
|17
|9
|0
|8
|28
|25
|3
|27
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|25
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|16
|6
|3
|7
|23
|25
|-2
|21
|12.MERKÜR JET ERBAASPOR
|16
|6
|2
|8
|24
|32
|-8
|20
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|16
|4
|7
|5
|18
|17
|1
|19
|14.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|16
|4
|2
|10
|15
|26
|-11
|14
|15.KARAMAN FK
|16
|2
|6
|8
|13
|23
|-10
|12
|16.KARACABEY BELEDİYESPOR
|16
|3
|3
|10
|13
|25
|-12
|12
|17.BUCASPOR 1928
|16
|2
|3
|11
|17
|34
|-17
|9
|18.ALTINORDU
|16
|1
|5
|10
|8
|31
|-23
|8
|19.KEPEZSPOR
|16
|2
|2
|12
|8
|38
|-30
|8
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor