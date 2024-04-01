Nesibe Aydın ile başantrenör Erman Okerman yollarını ayırdı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın ile başantrenör Erman Okerman'ın yolları ayrıldı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "6 yıldır kulübümüze çok kıymetli katkılar veren başantrenörümüz Erman Okerman'ın talebi ve isteği doğrultusunda, önümüzdeki sezon için devam eden sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. 1. Lig'de teslim aldığı takımımızı, Süper Lig'in önemli markalarından biri olarak teslim eden hocamıza şükranlarımızı sunuyor, yollarımızın tekrar kesişeceği güne kadar kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Nesibe Aydın, play-off çeyrek finalinde Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'na elenmişti.