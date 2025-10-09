Nereden nereye! Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, sadece saha içinde değil, kulüp yönetimi ve altyapı sisteminde de büyük bir krizle karşı karşıya.

The Athletic'in haberine göre, bir dönem "dünyanın en zengin kulübü" olarak anılan Manchester United'da, altyapıda ciddi yönetim, hijyen ve malzeme tedariki sorunları yaşanıyor.

Altyapı tesislerinde tuvaletlerin düzenli temizlenmediği, çöplerin toplanmadığı ve saha çevresinin bakımsız hâle geldiği öne sürüldü.

ANTRENMANLAR OTOPARKTAKİ KULÜBELERDE

Haberde, 21 yaş altı ve 18 yaş altı takımların hâlâ otoparkta yer alan geçici kulübelerde antrenman yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Kulübün uzun süredir planladığı yenileme ve yatırım projelerinin, mali sıkıntılar nedeniyle askıya alındığı aktarıldı.

"HERKES KENDİ FORMASINI YIKIYOR"

İddialara göre yalnızca altyapı oyuncuları değil, kulüp çalışanları ve hatta teknik direktör Ruben Amorim ile ekibi de kendi formalarını ve antrenman kıyafetlerini kendileri yıkamak zorunda kalıyor. Bu durum, Premier Lig tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan Manchester United'da kurumsal çöküşün geldiği noktayı gözler önüne serdi.

ÇORAP VE ŞORT KALMADI! EVERTON'DAN ÖDÜNÇ ALDILAR

Skandalın en dikkat çekici boyutu ise malzeme eksikliği oldu. Haberde, Manchester United U13 takımının Everton karşısında oynadığı maçta çorap ve şort yetersizliği nedeniyle Everton'dan ödünç forma talep ettiği belirtildi. Bazı genç oyuncuların ise Everton armalı kıyafetlerle sahaya çıktığı ifade edildi.

TARAFTARDAN TEPKİ

Yaşanan gelişmeler, hem İngiltere'de hem de dünya futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Manchester United taraftarları, kulübü yıllardır yöneten Glazer ailesini hedef alarak yönetimden acil bir açıklama talep etti. Bir zamanların dev kulübünün bu hale gelmesi, futbol dünyasında "kurumsal ihmalin trajik sonucu" olarak değerlendirildi.