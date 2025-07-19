Nereden nereye! Alper Potuk Türkiye'ye geri döndü, işte yeni takımı
Son olarak Makedon ekibi Gostivar'da forma giyen Alper Potuk, Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig'deki Eskişehirspor, Fenerbahçe, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'dan sonra Kuzey Makedonya'da futbol hayatına devam eden Potuk, 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaştı. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Bir zamanlar Süper Lig devi Fenerbahçe'de top koşturan ve son olarak Makedon ekibi Gostivar forması giyen Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.
ŞANLIURFASPOR İLE ANLAŞTI
2.Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Alper Potuk'u kadrosuna katıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Şanlıurfaspor, yaz döneminde yapacağı transferlerle yeniden 1.Lig'e çıkma yolunda iddialı olmayı hedefliyor.