Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-1'lik skorla kazandı.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.

GAZİANTEP FK GOLE YAKLAŞTI

32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.

KONUK EKİP DİREĞİ GEÇEMEDİ

34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

FENERBAHÇE HIZLI HÜCUMLA GOLÜ BULDU

41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SKORA DENGE GELDİ

Gaziantep FK, ikinci yarının başında VAR'ın uyarısının ardından penaltı kazandı. Mücadelenin 52. dakikasında topun başına geçen Maxim'in sol köşeye vurduğu penaltı vuruşunda Ederson'un çabası yetersiz kaldı.

KANTE'DEN MUHTEŞEM BİR GOL

Fenerbahçe, 59. dakikada yeniden öne geçti. N'Golo Kante'nin ceza sahası dışından muhteşem vuruşunda top Gaziantepli futbolcunun kafasına çarparak ağlara gitti. Fransız oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

KADIKÖY'DE FARK İKİYE ÇIKTI

Fenerbahçe, 68. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Guendouzi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene, topu sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı.

NENE'DEN HAT-TRICK

Fenerbahçe, 78. dakikada Nene ile bir gol daha buldu. Asensio'nun savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nene, çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı.

FENERBAHÇE ZORLU VİRAJI KAYIPSIZ GEÇTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 60'a yükselten Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 4'e indirdi. Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak.